Министерство внутренних дел Узбекистана предложило создать виртуальную группу патриотичных блогеров с привлечением студентов Ташкентского университета информационных технологий, членов Союза молодежи и молодых волонтеров. Проект постановления президента об этом, опубликованный для обсуждения, называется «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы предупреждения преступности среди несовершеннолетних и молодежи».

Согласно проекту, виртуальная группа будет отслеживать в социальных сетях негативные идеи и комментарии и работать над «формированием атмосферы нетерпимости» к таким идеям, чтобы предотвратить попадание пользователей под их влияние.

Предложение по созданию виртуальной группы описано не в самом проекта постановления, а в 9-м пункте «дорожной карты», рассчитанной на 2020−2022 годы.

«Газета.uz» обратилась за комментарием к председателю центрального совета Союза молодежи Алишеру Саъдуллаеву. Он заявил, что молодежная организация не имеет никакого отношения к разработке проекта. По его словам, Союз молодежи просил исключить этот пункт из проекта.

Кроме того, документом предлагается осуществлять раннюю профилактику преступности среди несовершеннолетних в общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях на основе принципа «Безопасное образовательное учреждение». Проектом намечено:

осуществление систематических мер, направленных на формирование культуры уважения к закону, нетерпимости к правонарушениям и ликвидации правового нигилизма у учащихся;

эффективная защита учащихся от незаконного оборота продукции, пропагандирующей массовую культуру, насилие, жестокость и порнографию, а также терроризма, экстремизма и других деструктивных идей, формирование культуры пользования интернетом;

контроль посещаемости учащихся общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений, а также предотвращение негативных случаев, таких как ношение холодного оружия;

расширение вовлеченности студентов в углубленном изучении предметов, изучение иностранных языков, участия в спортивных и других общественно-полезных клубах;

предотвращение потребления студентами табака, алкоголя и других веществ, влияющих на психику человека;

создание инициативных организаций студентов на добровольной основе для оказания помощи в ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

меры по предотвращению антисоциального поведения и склонности к совершению правонарушений у учащихся на основе системы сотрудничества «образовательное учреждение — семья — махалля».

В образовательных учреждения предлагается учредить должность инспектора по работе с несовершеннолетними и молодежью.

Кроме того, планируется создать Фонд развития системы по работе с несовершеннолетними и молодежью при МВД, который будет финансироваться за счет 10% от поступлений Фонда развития Союза молодежи, 15% от суммы штрафов за совершение административных правонарушений со стороны несовершеннолетних и их родителей или лицами их заменяющими (при выявлении правонарушений со стороны отделов по предупреждению преступности ОВД), а также грантов международных финансовых учреждений и других иностранных доноров.