Министерство внутренних дел Узбекистана предложило создать виртуальную группу патриотичных блогеров с привлечением студентов Ташкентского университета информационных технологий, членов Союза молодежи и молодых волонтеров. Проект постановления президента об этом, опубликованный для обсуждения, называется «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы предупреждения преступности среди несовершеннолетних и молодежи».
Согласно проекту, виртуальная группа будет отслеживать в социальных сетях негативные идеи и комментарии и работать над «формированием атмосферы нетерпимости» к таким идеям, чтобы предотвратить попадание пользователей под их влияние.
Предложение по созданию виртуальной группы описано не в самом проекта постановления, а в 9-м пункте «дорожной карты», рассчитанной на 2020−2022 годы.
«Газета.uz» обратилась за комментарием к председателю центрального совета Союза молодежи Алишеру Саъдуллаеву. Он заявил, что молодежная организация не имеет никакого отношения к разработке проекта. По его словам, Союз молодежи просил исключить этот пункт из проекта.
Кроме того, документом предлагается осуществлять раннюю профилактику преступности среди несовершеннолетних в общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях на основе принципа «Безопасное образовательное учреждение». Проектом намечено:
- осуществление систематических мер, направленных на формирование культуры уважения к закону, нетерпимости к правонарушениям и ликвидации правового нигилизма у учащихся;
- эффективная защита учащихся от незаконного оборота продукции, пропагандирующей массовую культуру, насилие, жестокость и порнографию, а также терроризма, экстремизма и других деструктивных идей, формирование культуры пользования интернетом;
- контроль посещаемости учащихся общеобразовательных, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений, а также предотвращение негативных случаев, таких как ношение холодного оружия;
- расширение вовлеченности студентов в углубленном изучении предметов, изучение иностранных языков, участия в спортивных и других общественно-полезных клубах;
- предотвращение потребления студентами табака, алкоголя и других веществ, влияющих на психику человека;
- создание инициативных организаций студентов на добровольной основе для оказания помощи в ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;
- меры по предотвращению антисоциального поведения и склонности к совершению правонарушений у учащихся на основе системы сотрудничества «образовательное учреждение — семья — махалля».
В образовательных учреждения предлагается учредить должность инспектора по работе с несовершеннолетними и молодежью.
Кроме того, планируется создать Фонд развития системы по работе с несовершеннолетними и молодежью при МВД, который будет финансироваться за счет 10% от поступлений Фонда развития Союза молодежи, 15% от суммы штрафов за совершение административных правонарушений со стороны несовершеннолетних и их родителей или лицами их заменяющими (при выявлении правонарушений со стороны отделов по предупреждению преступности ОВД), а также грантов международных финансовых учреждений и других иностранных доноров.
Max Lukin
У пропаганды никогда не кончатся ресурсы. Всем здравомыслия.:-)
Paren Super
Аналог кремлеботов что ли создать хотят?
Feruz Nurullayev
Не нужны нам никакие блогеры и все связанная с ними из за них все вот это ситуация усложнается.
Алексей Власов
мне одному, кажется — что более мерзкого явления, чем патриотизм по приказу не существует?
Rust En
Ну самое время протолкнуть разные идеи которые превышают полномочия. Теперь предлагают создать “полицейский интернет“, где возможно за этот комментарий могут привлечь меня к какой-нибудь ответственности.
Стас Спасеных
Наконец-то хоть кто-то займется расширением вовлеченности студентов в углубленном изучении предметов..
Санжар Ражабов
Хорошее начинание но воспримут эту идею как попытку создать фабрику троллей по этому Алишер и уводит свою организацию в сторону.
Патриотизм нельзя навязывать.
Mardonov Umidjon A.
Молодец, Алишер.
Bekmuratov Bakhodir
Цели, которые продвигает этот документ, я имею ввиду нормальные цели по обеспечению безопасности общества и градждан, вообще то решаются должной работой соотвествующих органов, а не блоггерами.
А вот здесь — я бы здесь сделал другое предположение — есть группа ручных “троллей“ в соцсетях с непонятными правовым и трудовым статусом, сейчас вопрос стоит о легализации.
Но вот только это не поможет никак — важно понять одну простую вещь — бытие определяет сознание! Хотя кому я это говорю..