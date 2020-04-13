Выплата пенсий и заработных плат в Узбекистане будут полностью переведена на банковские карты. Соответствующее решение принято для предотвращения распространения коронавируса по рекомендации Специальной республиканской комиссии, сообщила пресс-служба Центрального банка.

Хокимияты, банки, территориальные подразделения Казначейства при Министерстве финансов и Внебюджетный пенсионный фонд со своими территориальными подразделениями уже начали работу по переводу выплат в безналичную форму, говорится в сообщении.

Пенсии

На первом этапе с мая пенсию на банковские карты начнут получать жители Ташкента, Нукуса и областных центров. В последующие месяцы этот порядок будет поэтапно распространен на другие регионы.

Для открытия карт пенсионерам не придется посещать отделения Народного банка. Пенсионный фонд сам направит в банк необходимую информацию в электронном виде. Отделения банка откроют карты и перечислят на них пенсии. Сотрудники банка доставят карты по адресу проживания владельцев с соблюдением санитарных норм и правил. После доставки карт пенсионерам нужно будет заполнить заявление и поставить подпись.

«Несмотря на возможность бесплатно обналичить деньги через банкоматы Народного банка, мы рекомендуем использовать при платежах карты с точки зрения здоровья. Учитывая текущую ситуацию, а также то, что использование карт безопаснее (их можно дезинфицировать) по сравнению с наличными, просим вас не высказывать возражений и жалоб нашим сотрудникам во время оформления заявлений», — призвали в ЦБ.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, по желанию пенсионеров пенсии могут быть выданы им в наличной форме. Кроме того, у зданий махаллинских сходов граждан постепенно должны быть установлены банкоматы.

Зарплаты

Зарплаты работникам всех предприятий и организаций, в том числе бюджетных, будут поэтапно полностью переведены на карты. Руководители предприятий и организаций должны как можно скорее открыть карты работникам, которые до этого получали зарплату наличными (заявление с копиями паспортов нужно подать в банк в электронном виде).

Банки будут доставлять карты по адресу предприятий и организаций с соблюдением всех санитарными правил. Сотрудники смогут забрать их на работе — им не придетсяпосещать банк.

В копии письма от 13 апреля за подписью вице-премьера Джамшида Кучкарова, председателя ЦБ Мамаризо Нурмуратова и министра финансов Тимура Ишметова, опубликованном в Telegram-канале Bankers.uz Live, бюджетным организациям поручается в течение 10 дней перевести зарплаты сотрудников на карты.

Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, а те, что установлены на территории рынков, должны постоянно пополняться наличными деньгами.

Государственному налоговому комитету поручено следить за тем, чтобы торговые точки были обеспечены бесперебойно работающими платежными терминалами Uzcard и Humo.

Ранее Центробанк отмечал, что бумажные деньги могут быть носителями коронавируса, и советовал ограничить использование наличных. Главный государственный санитарный врач Нурмат Атабеков подтвердил, что патоген коронавируса сохраняется на наличных деньгах в течение длительного времени (4−5 дней).