Центральный банк Узбекистана рекомендовал населению по возможности использовать безналичную оплату и электронные банковские услуги в связи с распространением коронавируса.

«Гражданам и представителям юридических лиц рекомендуется минимизировать количество посещений банков для осуществления текущих платежей и активно применять для этих целей дистанционные банковские методы оплаты, включая интернет-банкинг, мобильные приложения банков и платежные системы», — говорится в сообщении регулятора.

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в сообщении отмечается, что использование наличных денег при платежах может быть одним из каналов распространения вируса. Поэтому регулятор рекомендует использовать банковские карты или альтернативные формы электронных платежей. Наиболее безопасны бесконтактные платежи, подчеркнули в Центробанке.

По данным ЦБ, в стране на сегодня насчитывается около 700 валютных банкоматов, в ближайшее время их число достигнет 1000. Для удаленного обмена валюты можно использовать также мобильные приложения банков, отметили в Центробанке.

С 18 марта пункты обмена валют начнут работать в привычном режиме до 18:00. В нерабочее время, в том числе в выходные и праздничные дни, валютные операции можно будет проводить при помощи банкоматов и мобильных приложений.

При наличии вопросов о банковских услугах можно обращаться непосредственно в коммерческие банки ли по телефону доверия Центрального банка: 71 200−00−44.

Ранее Роспотребнадзор также со ссылкой на ВОЗ сообщил, что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых — до девяти дней. «ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении российского надзорного органа.

В конце февраля Немецкий федеральный банк заявил, что пока нет никаких свидетельств распространения коронавируса через банкноты евро. Бундесбанк считает, что вероятность заражения вирусом через банкноту минимальна по сравнению с другими поверхностями, например, дверными ручками.