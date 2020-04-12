Со дня введения карантинных ограничений в Узбекистане по 11 апреля выявлено свыше 51,1 нарушений, сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД. За субботу зафиксировано 4510 случаев. Протоколы об административных правонарушениях составлены по статьям 53 (нарушение санитарного законодательства), 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 46−2 (разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину) Кодекса об административной ответственности.

Число оформленных нарушений по регионам

  • Ташкент — 8169;
  • Ташкентская область — 6995;
  • Ферганская область — 6582;
  • Самаркандская область — 5100;
  • Кашкадарьинская область — 3933;
  • Сырдарьинская область — 3934;
  • Наманганская область — 3105;
  • Андижанская область — 3045;
  • Джизакская область — 2029;
  • Бухарская область — 2063;
  • Каракалпакстан — 1869;
  • Хорезмская область — 1809;
  • Сурхандарьинская область — 1914;
  • Навоийская область — 635.

Возраст лиц, привлеченных к ответственности

  • 30517 — 18−30 лет;
  • 16150 — 31−50 лет;
  • 3822 — от 50 лет.
  • 683 — до 18 лет.

Виды нарушений

  • 48467 — несоблюдение масочного режима;
  • 397 — покидание мест карантина;
  • 208 — продолжение торговой деятельности в нарушение санитарно-эпидемиологических правил;
  • 24 — проведение мероприятий с участием большого числа людей;
  • 10 — распространение недостоверной информации;
  • 207 — другие.

Управление транспортными средствами

  • 6577 — управления автомобилем без разрешения (за субботу — 693);
  • 4072 — езда на велосипеде в нарушение правил карантина;
  • 89 — управления мотоциклами;
  • 58 — управление скутерами.

В период карантина зафиксировано 9 преступлений по статье 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса, 3 преступления по статье 244−5 (распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций), 6 преступлений по статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).

По данным Следственного департамента, 4 преступления совершены в Ташкенте, по 3 — в Ферганской и Андижанской областях, по 2 — в Каракалпакстане, Самаркандской и Джизакской областях, по 1 — в Ташкентской и Бухарской областях.

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