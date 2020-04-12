Со дня введения карантинных ограничений в Узбекистане по 11 апреля выявлено свыше 51,1 нарушений, сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД. За субботу зафиксировано 4510 случаев. Протоколы об административных правонарушениях составлены по статьям 53 (нарушение санитарного законодательства), 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) и 46−2 (разглашение сведений, могущих причинить моральный или материальный ущерб гражданину) Кодекса об административной ответственности.
Число оформленных нарушений по регионам
- Ташкент — 8169;
- Ташкентская область — 6995;
- Ферганская область — 6582;
- Самаркандская область — 5100;
- Кашкадарьинская область — 3933;
- Сырдарьинская область — 3934;
- Наманганская область — 3105;
- Андижанская область — 3045;
- Джизакская область — 2029;
- Бухарская область — 2063;
- Каракалпакстан — 1869;
- Хорезмская область — 1809;
- Сурхандарьинская область — 1914;
- Навоийская область — 635.
Возраст лиц, привлеченных к ответственности
- 30517 — 18−30 лет;
- 16150 — 31−50 лет;
- 3822 — от 50 лет.
- 683 — до 18 лет.
Виды нарушений
- 48467 — несоблюдение масочного режима;
- 397 — покидание мест карантина;
- 208 — продолжение торговой деятельности в нарушение санитарно-эпидемиологических правил;
- 24 — проведение мероприятий с участием большого числа людей;
- 10 — распространение недостоверной информации;
- 207 — другие.
Управление транспортными средствами
- 6577 — управления автомобилем без разрешения (за субботу — 693);
- 4072 — езда на велосипеде в нарушение правил карантина;
- 89 — управления мотоциклами;
- 58 — управление скутерами.
В период карантина зафиксировано 9 преступлений по статье 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса, 3 преступления по статье 244−5 (распространение не соответствующих действительности сведений о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций), 6 преступлений по статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование).
По данным Следственного департамента, 4 преступления совершены в Ташкенте, по 3 — в Ферганской и Андижанской областях, по 2 — в Каракалпакстане, Самаркандской и Джизакской областях, по 1 — в Ташкентской и Бухарской областях.
Амин
А на какие деньги покупать маску если сидим взаперти? Может вместо хлеба есть маску?
Амин
Вы гос. служащие и чиновники нынче на этом зарабатываете кажется а не думаете о народе.
Sherkhan Tlepov
У наших соседей денег нет на маску, все соседи помогают. Хотя гос-во должно помогать им. Уважаемый когда режим ЧП введете?
Marat Qadirimbetov
У нас в Нукусе на каждом шагу нарушают правила карантина в частности маханкомы. Они собирают по100 человек очереди для раздачи пайка продовольствия, почему бы не развозить по домам и куда смотрят власти.
Isaac Kleiner
вот кстати по маскам интересно — а можно ли маски СМС дезинфицировать? у меня конечно есть мысли по этому поводу, но все ж таки мнение врачей тоже интересно б услышать.
Газета. уз устройте нам плиз встречу с Минздравом? например пригласите их в модерируемый телеграмм-канал? я думаю меня тут большинство поддержит.
уж очень у нас много вопросов скопилось
Людмила Николаевна
Это какие же надо еще меры принимать. чтобы так игнорировать собственным здоровьем. НУ почему так много безобразий. НЕТ денег на маску??? Сшейте наконец. Дома сидите,, Ну что это такое ААА??? НАРОД --ОЧНИСЬ!!!
Artem Tom
Выдержки из Закона о о Нормативно-Правовых Актах Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года № 160-II
Статья 28. Требования к опубликованию нормативно-правовых актов.
Нормативно-правовые акты должны быть опубликованы в официальных изданиях. Никто не может быть осужден, подвергнут наказанию, лишен имущества или каких-либо прав на основании закона, который официально не опубликован.
Статья 25. Реквизиты нормативно-правовых актов.
Нормативно-правовые акты имеют следующие реквизиты:
— вид и наименование акта;
— место, дата принятия (для законов Республики Узбекистан также дата одобрения и подписания), номер акта (для приказов и постановлений министерств, государственных комитетов и ведомств также дата и номер их государственной регистрации);
— должность, подпись, заглавная буква имени и фамилия лица, официально уполномоченного — удостоверять текст соответствующего нормативно-правового акта.
Статья 7. Верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан
В Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов Республики Узбекистан.
Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории Республики Узбекистан. Законы Республики Узбекистан и иные нормативно-правовые акты принимаются на основе и во исполнение Конституции Республики Узбекистан
Заррух Джамалов
397 нарушителей карантина, вообще совесть потеряли
Maria Smola
МАСКИ МОЖНО СШИТЬ САМИМ! Это не оправдание. Вместо маски можно использовать любые повязки закрывающие нос и рот!
Mir Aziz
Маски минимум 1500 сум, еще одноразывые, также и хлеб. Думаю лучше купить хлеб и седеть дома. Но откуда взять эти 1500 сум?
Света Халилова
У нас в ангрене в нашем посёлке городского типа грэс нет элементарного Нет аптеки до города 10 км. Транспорта нет Магазины полупустые Мяса, курицы рыбы нет. И к кому обратится никто не знает
Mir Aziz
Легче найти нарушителя, чем предотвратить нарушения