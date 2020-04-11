С 1 мая для выращивания, хранения и переработки лекарственных растений будут создаваться кластеры, причем регионы страны будут специализироваться на отдельных их видах. Эта мера предусмотрена постановлением президента Узбекистана о культивации дикорастущих лекарственных растений от 10 апреля.

Основные задачи кластера лекарственных растений:

заключение договоров с производителями растений о закупке выращенной продукции, обеспечение их семенами, минеральными удобрениями, техникой, топливом и иными средствами;

выращивание растений, заготовка семян и саженцев с применением достижений науки, поэтапное сооружение плантаций в специализированных регионах;

активное сотрудничество с международными организациями в выращивании и переработке растений и поэтапное внедрение в отрасль инновационных решений;

привлечение инвестиций и технологий зарубежных компаний в выращивание и переработку лекарственных растений;

удовлетворение спроса внутреннего рынка на лекарственные растения и продукцию из них, а также их экспорт;

налаживание сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими центрами путем обмена опытом и информацией.

Для кластеров лекарственных растений, использующих энергоэффективные и водосберегающие технологии, предусмотрены льготы.

Кластерам будут выделять участки из земель сельскохозяйственного назначения, резервных земель, а также богарных земель и земель лесного фонда.

Земли выделяются на основе соглашения, заключаемого между хокимиятами регионов и инициаторами. Если кластер создается при участии иностранных инвесторов, земли выделяются Кабинетом Министров после подписания соглашения о внесении инвестиций с Министерством сельского хозяйства, на землях лесного фонда — с Государственным комитетом по лесному хозяйству.

Согласно постановлению, широкое распространение получат фитобары. С 1 июня они откроются в медицинских учреждениях, в том числе семейных поликлиниках и врачебных пунктах кишлаков, во всех министерствах и ведомствах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, рынках, санаторно-курортных учреждениях и во многолюдных местах, а с 2020/2021 учебного года — в школах и вузах.

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды совместно с Академией наук поручено принять меры по охране дикорастущих лекарственных растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также их восстановлению путем сооружения естественных плантаций.

Министерство инновационного развития и Министерство сельского хозяйствав в месячный срок объявит грантовые конкурсы на фундаментальные и прикладные исследования, научно-технические проекты по сооружению плантаций лекарственных растений.