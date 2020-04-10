«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд из фарша.
Лепешки
Вкусные и сочные лепешки с фаршем, сыром и зеленью оценит вся семья без исключения. Горячие лепешки можно подавать с соусом или сметаной.
Рататуй по-турецки
Рататуй в духовке получается невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Для этого рецепта подойдет и куриный, и говяжий фарш.
Фаршированные баклажаны
Фаршированные баклажаны и запеченные под румяной сырной корочкой — оригинальное блюдо, которое получается очень нежным и сытным.
«Гнезда»
Гнезда из макарон — это еще один вариант ароматного и вкусного блюда, которое способно даже обычный ужин превратить в маленький праздник.
Мясной рулет с зеленым луком на пару
Мясной рулет на пару — неплохая альтернатива мантам. Готовится он быстро, а получается сочным и нежным.
Английский мясной пирог
Приготовить настоящий английский пирог совсем несложно — простые ингредиенты и желание. Пирог получается очень сытным и вкусным, домочадцы будут просить добавки.
Тефтели
Тефтели, или мясные ежики отлично подходят практически к любому гарниру, будь то пюре, каши или макароны.
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