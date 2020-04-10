«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов блюд из фарша.

Лепешки





Вкусные и сочные лепешки с фаршем, сыром и зеленью оценит вся семья без исключения. Горячие лепешки можно подавать с соусом или сметаной.

Рататуй по-турецки





Рататуй в духовке получается невероятно нежным, ароматным и аппетитным. Для этого рецепта подойдет и куриный, и говяжий фарш.

Фаршированные баклажаны





Фаршированные баклажаны и запеченные под румяной сырной корочкой — оригинальное блюдо, которое получается очень нежным и сытным.

«Гнезда»





Гнезда из макарон — это еще один вариант ароматного и вкусного блюда, которое способно даже обычный ужин превратить в маленький праздник.

Мясной рулет с зеленым луком на пару





Мясной рулет на пару — неплохая альтернатива мантам. Готовится он быстро, а получается сочным и нежным.

Английский мясной пирог





Приготовить настоящий английский пирог совсем несложно — простые ингредиенты и желание. Пирог получается очень сытным и вкусным, домочадцы будут просить добавки.

Тефтели





Тефтели, или мясные ежики отлично подходят практически к любому гарниру, будь то пюре, каши или макароны.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15