В условиях карантина все пользуются удобными и надежными услугами дистанционно, стараются осуществлять платежи в режиме онлайн. То есть каждый вносит свою лепту в освобождение мира из дома, решая свои дела одним усилием, без лишних хлопот.

Учитывая данный аспект, коллектив «Туронбанка» приступил к предоставлению трех удобных, простых и оптимальных услуг для своих клиентов в системе международных денежных переводов.

Теперь больше не будет лишних проблем с быстрым получением средств, присланных близкими, особенно в дни испытания на выдержку. Больше не придется рисковать своим здоровьем и скитаться по банкам. Достаточно просто заменить большие расстояния на несколько секунд за чашкой кофе. При этом «Туронбанк» готов предложить свою помощь.





Услуга, внедренная в сотрудничестве с системой международных денежных переводов Unistream

Теперь достаточно назвать своему другу, который хочет отправить денежные средства из-за границы, номер сумовой карты Uzcard, открытой в «Туронбанк». После он отправит деньги на онлайн-кошелек за считанные минуты, одним движением через любой из офисов обслуживания международной сети денежных переводов Unistream. Важно то, что при этом получателю не требуется предоставлять излишнюю информацию, а достаточно просто иметь пластиковую карту «Туронбанка» в национальной валюте.





Очередное удобство, разработанное в сотрудничестве с системой международных денежных переводов Contact

«Туронбанк» стремится решать проблемы даже требовательных своих клиентов. Именно поэтому банк укрепляет сотрудничество практически со всеми популярными системами. В частности система международных денежных переводов Contact также запустила новую услугу с банком. Теперь есть возможность получать средства, отправленные близкими людьми, онлайн в режиме реального времени.

В отличие от Unistream, с помощью данной услуги можно переводить деньги на пластиковые карточки «Туронбанк» Uzcard и Mastercard в национальной и иностранной валюте. При этом достаточно назвать только номер карты лицу, осуществляющему международный денежный перевод. А он предоставит денежные средства через любой пункт обслуживания сети международных денежных переводов Contact или через сайт данной системы. Состояние перевода можно контролировать и управлять в режиме онлайн, загрузив приложение MyTuron.





С системой международных денежных переводов «Золотая Корона» можно преодолеть любые расстояния

При получении денежных средств, отправленных из-за границы, больше нет оснований для беспокойства. Система денежных переводов «Золотая Корона» и «Туронбанк» предоставляет возможность осуществлять данную операцию не выходя из дома.

Теперь денежные средства, отправленные через более 50 тысяч отделений, официальный сайт или мобильное приложение системы международных денежных переводов «Золотая Корона», могут быть приняты на международные пластиковые карты Mastercard «Туронбанка» в долларах США в режиме 24/7. Также есть возможность получать поступившие средства через банкоматы, наличными в кассах банка в виде иностранной валюты, а также путем осуществления конверсии по выгодным курсам на карту Uzcard.

Решать финансовые вопросы стало удобнее и проще с «Туронбанк».

Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра: (+998) 95−144−60−00.

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