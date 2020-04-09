По состоянию на 15:30 9 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 27 и составляет 582, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
По состоянию на 15:30 9 апреля число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 27 и составляет 582, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
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|1 511 104
|328 661
|88 338
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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