Президент крупнейшего промоутера смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт планирует арендовать частный остров для проведения международного турнира UFC 249. Об этом он сообщил в интервью изданию TMZ.

Первоначально турнир планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке. Главным поединком должен был стать титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым из России и американцем Тони Фергюсоном. Но 1 россиянин отказался от боя из-за пандемии коронавируса и закрытия границ. В UFC сообщили, что Тони Фергюсон встретится с американцем Джастином Гейджи.

Фото: UFC.

В турнире также ожидалось участие бойца из Узбекистана Махмуда Мурадова, входящего в команду бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего. Его соперником должен был стать американец Карл Роберсон, но бой был также отменен.

«Весь мир борется с коронавирусом. К сожалению, все границы и аэропорты закрыты, и я из Чехии не могу попасть в США. Из-за этого бой отменили… До конца месяца в Чехии карантин», — сообщил спортсмен «Газете.uz».





Правительство Чехии с 7 апреля облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса — жители могут заниматься спортом на природе без масок. С 9 апреля открываются некоторые магазины. С 14 апреля в случае уважительной причины, например, командировки, разрешен выезд за пределы Чехии.

6 апреля Дэйна Уайт заявил, что из-за невозможности проведения турнира в США и в большинстве других стран шоу состоится на частном острове. Промоутер позже уточнил, что компания будет использовать два места для проведения турниров в период карантина. Для американских бойцов будет предоставлена арена на территории США, а для бойцов из других стран арендуется частный остров.

«У меня есть арена, арендованная на два месяца. Там мы будем проводить турниры каждую неделю. Но еще через один-два дня я зарезервирую частный остров. Там будет вся инфраструктура. Там будут проходить международные поединки бойцов из разных стран… С 18 апреля UFC возвращается в бизнес», — заявил Уайт TMZ.

Президент UFC не назвал место, где расположен остров. По его словам, об этом до последнего не будут знать и бойцы, которых привезут на остров частными самолетами.

«Фанатов не будет. Все будут предварительно протестированы [на COVID-19], потом снова протестированы, потом снова, опять и опять. Мы убедимся, что все бойцы здоровы, как и представители спортивной комиссии, судьи, рефери, съемочная команда. Все должны быть в безопасности до, во время и после турнира», — сказал он.

По данным New York Times, турнир в США состоится на территории индейской резервации в Калифорнии, недалеко от города Фресно, в резервации племени Тачи-Йокут. Сообщается, что в таком случае проведение боев не подпадает под юрисдикцию штата. Турнир должен пройти в казино Tachi Palace Casino Resort, которое 20 марта было закрыто.

Бои будут проходить без зрителей. Эксклюзивные права на их трансляцию получит ESPN.