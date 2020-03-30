Центральный банк Узбекистана поручил коммерческим банкам внедрить упрощенный порядок рассмотрения обращений по продлению сроков платежей по кредитам, сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам до 1 октября предоставить кредитные каникулы физическим лицам и компаниям, пострадавшим от введения режима карантина, а также не начислять штрафы и не направлять взыскание на залоговое обеспечение по кредиту.

Как обратил внимание Spot, после рекомендации Центробанка в социальных сетях распространились сообщения, что получить отсрочку по кредитам оказалось сложнее, чем получить сам кредит. В частности, Telegram-канал Bankir va Mijozlar опубликовал фото перечня из 11 пунктов с документами, которые необходимо предоставить для получения льготы.

Вслед за этим регулятор выступил с поручением об упрощении порядка получения кредитных каникул. Для продления сроков платежей по кредитам населению и предпринимателям достаточно представить обращение с указанием:

обоснования для продления сроков платежей по кредитам;

обязательств заемщика по оформлению изменений, вносимых в кредитный договор, в указанные сроки после завершения действия карантина.

При этом ЦБ сообщил, что если заемщик не оформит дополнительные документы в указанные сроки после завершения карантина, то внесенные в кредитный договор изменения будут аннулированы банком, и вступят в силу первоначальные условия договора.

По данным регулятора, банки сейчас работают над созданием системы дистанционного приема обращений.

В целях добросовестного использования предоставляемых льгот клиентам целесообразно обращаться в банки при действительном ухудшении финансового состояния, отмечал ранее ЦБ.