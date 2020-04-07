У 23 граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

В частности, коронавирус выявлен у узбекистанцев в США (10), Пакистане (5), в Казахстане (2), Австрии (1), Армении (1), ОАЭ (1), Республике Корея (1), России (1), Таиланде (1). Из них трое соотечественников скончались в Нью-Йорке.

Дипломатические представительства Узбекистана поддерживают постоянную связь с гражданами и их родственниками и оказывают необходимую консульско-правовую помощь, говорится в сообщении.

МИД призвал всех соотечественников за границей полностью соблюдать требования местных органов власти по борьбе с распространением коронавируса, не участвовать в общественных мероприятиях, не посещать людные места и принимать все меры предосторожности.