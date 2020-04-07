6 апреля в клинике в Нью-Йорке (США) в результате осложнений от заражения коронавирусной инфекцией скончался гражданин Узбекистана Р. Х. (1969 г. р.), сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в Нью-Йорке.

22 марта у Р. Х. были отмечены первые симптомы болезни, в связи с резким ухудшением его здоровья 2 апреля он был госпитализирован и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и погружен в состояние искусственной комы.

В указанный период генконсульством поддерживалась постоянная связь с его родственниками, говорится в сообщении.

Сейчас генконсульство совместно с лидерами и активистами диаспоральных организаций решает организационные вопросы, связанные с его похоронами.

Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана выразил соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось о двух других гражданах Узбекистана, скончавшихся в Нью-Йорке от осложнений, связанных с коронавирусом.

В МИДе напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории США, могут в необходимых случаях обратиться в посольство страны в Вашингтоне (тел.: +1−202−887−5300 (ext.1)) и генеральное консульство в Нью-Йорке (тел.: +1−212−754−7403).