Министерство культуры Узбекистана утвердило заключение Научно-методического совета при Департаменте культурного наследия по определению ценности дома №7 по улице Бабура в Ташкенте как памятника архитектуры. Об этом «Газете.uz» сообщили в Минкульте.

Ранее в этот же день «Газета.uz» рассказала историю дома №7. До 2007 года он находился в списке культурного наследия, однако был исключен из него решением хокима столицы Абдукахара Тухтаева. Через 11 лет землю передали застройщику, который уже начал работы по расселению. Однако часть жителей дома добивалась того, чтобы дом вновь стал объектом культурного наследия.

Минкульт опубликовал заключение совета, которое было утверждено сегодня по поручению министра культуры, заверив, что «дом № 7 по ул. Бабура в г. Ташкенте будет сохранен как памятник архитектуры».

В документе говорится, что этот двухэтажный дом выстроен во второй половине 1930-х годов для профессорско-преподавательского состава расположенного неподалеку Педагогического института.

«Жилое здание из жженного кирпича с прочным деревянным балочным перекрытием и металлической скатной кровлей находится в хорошем конструктивном состоянии. Сооруженное в эклектичном смешении стилей конструктивизма и классицизма сталинской эпохи, оно, в сочетании с домами того же времени и стиля, расположенными в одном ряду с ним (справа и слева) и напротив по диагонали (бывший Дворец обувщиков), составляет единый неразделимый ансамбль городской застройки первой половины ХХ века», — говорится в заключении научно-методического совета.

Эти дома, расположенные на оживленной улице Бабура (бывшей ул. Богдана Хмельницкого) и составляющие ансамблевую историческую застройку в данном районе города, как отмечают эксперты, являются объектами историко-культурного наследия.

«Дом № 7 имеет важное градостроительное значение, так как является частью ансамблевой застройки — целостной композиции с определенными художественными достоинствами», — отмечается в заключении.

В документе указана причина, по которой дом в 2006 году был исключен из этого списка. «Данное решение было временным — для того, чтобы жители могли приватизировать свои квартиры, что широко практиковалось в тот период. Это было весьма выгодно и для самого памятника, так как владельцы обычно к своей собственности относятся более бережно и поддерживают ее ремонтами. После проведения приватизации по забывчивости дом не был вновь восстановлен в списке памятников», — говорится в заключении.

Члены совета отметили, что дом отличается присущими сталинскому классицизму высокими потолками (3,40 м — в квартирах и 3,60 м — в подъезде) и проемами (двери — 2,40 м), широкими парадными подъездами с монументальной широкой лестницей и красивыми перилами. Стены в нем толщиной 60−65 см, в деревянных полах квартир сохранились металлические вентиляционные решетки — воздуховоды, на фасадах, в подъездах и квартирах сохранились небольшие образцы лепнины и ковки.

«Дом расположен на отдалении от красной линии и вдоль его уличного фасада устроен удобный озелененный двор-курдонёр, что также было присущим ряду элитных домов сталинской эпохи, — говорится в заключении. — В целом это редкий и хорошо сохранившийся дом, где несколько квартир дошли до нашего времени в первозданном виде без перестроек. Поэтому сюда можно водить студентов архитекторов, дизайнеров и градостроителей, чтобы на сохранившихся образцах показывать строительную культуру почти вековой давности».

Согласно решению совета, дом № 7 по улице Бабура является памятником архитектуры, а также частью живописной исторической градостроительной ансамблевой застройки Ташкента в так называемом стиле сталинского классицизма, которая должна быть также в будущем комплексно включена в список памятников архитектуры Узбекистана.