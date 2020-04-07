В Ташкенте продолжается разрушение примечательных зданий начала XX века, большая часть из которых до сих пор не внесена в списки культурного наследия. Очередная угроза нависла над домом, расположенным по адресу ул. Бабура, 7. В ситуации разбирался Никита Макаренко.

«Жилые дома по улице Бабура и весь район в целом являются объектами историко-культурной ценности. В генеральном плане эта улица была проложена в 1924 году по проекту архитекторов Г. М. Сваричевского и Г. П. Бауэра», — говорится в заключении доктора архитектуры, профессора О. Салимова от 17 марта 2020 года.

Профессор Салимов призывает сохранить дом как объект конструктивизма, представляющий интерес для будущих поколений. В 2019 году под угрозой сноса находился еще один памятник той же эпохи — Дом железнодорожников архитектора Сваричевского. После продолжительной общественной кампании за его сохранение и нескольких судебных заседаний о выселении жильцов дом был внесен в список культурного наследия, и его удалось сохранить.

Вокруг того, кто является архитектором здания дома №7, ведутся споры. Эксперты утверждают, что Сваричевским был спланирован ансамбль улицы Бабура, но сам он к этому зданию мог не иметь отношения. В 2018 году заместитель начальника Главного управления по охране и использованию объектов культурного наследия при Министерстве культуры Х. Холмуродов письмом за номером 01−01/664 от 15 августа сообщил жильцам дома, что по имеющимся в ведомстве документам автором здания является выдающийся архитектор Алексей Щусев.

Щусевым были созданы такие памятники архитектуры, как здание Государственного академического Большого театра имени Навои в Ташкенте и Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Если дом №7 принадлежит ему, то это автоматически возводит его в ранг архитектурных памятников мирового масштаба.

В этой истории удивительно то, что дом №7 уже находился в списке культурного наследия. Но по неизвестной причине был исключен оттуда хокимом Ташкента Абдукахаром Тухтаевым решением №697 от 2 августа 2007 года.

Ввиду отсутствия у дома статуса культурного наследия действующий хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением №1550 от 13 октября 2018 года передал земельный участок под домом компании Universal Packing Masters для сноса и строительства нового жилого дома, с переселением жильцов и выплатой им компенсаций.





Фрагмент решения хокима Ташкента №1550 о сносе дома №7. Имеется в распоряжении редакции.

Застройщики начали работы по бурению почвы во дворе дома 13 марта. Эти работы были остановлены совместными усилиями жильцов. Как выяснилось, строительные работы на участке были начаты ООО Jemchug House.

Ранее в интернете появились сведения о том, что компания Universal Packing Masters аффилирована с известным бизнесменом и девелопером Мурадом Назаровым. В телефонном разговоре с «Газетой.uz» Мурад Назаров подтвердил, что заявление на выдачу разрешения осуществить строительство на месте старого двухэтажного дома было сдано в 2016 году.

В 2018 году по этому вопросу вышло положительное решение хокимията Ташкента. При этом Мурад Назаров объяснил, что инициаторами сноса были сами жильцы, которые попросили его о строительстве нового здания взамен старого жилья. Мурад Назаров подчеркнул, что далее его компания потеряла интерес к этому участку, поэтому по трехстороннему договору право на строительство было передано Jemchug House.

Очевидно, что с юридической точки зрения к застройщику и хокимияту города не может быть претензий, так как в момент подачи заявления дом не находился в списке культурного наследия.

Как стало известно «Газете.uz», четыре квартиры в доме №7 уже выкуплены Jemchug House. Десять жильцов согласились на вариант «под котлован». Стоит отметить, что часть жильцов активно выступает за снос своего дома. Они 24 марта обратились с письмом к президенту с просьбой снести дом №7, аргументируя тем, что «в случае признания дома Министерством культуры „культурным наследием“ встанет вопрос о возмещении ущерба, нанесенном их квартирам и возмещении ущерба застройщику за предоставленную компенсацию для снятия временного жилья».

В данный момент уехавшие жильцы не смогут вернуться обратно в свои квартиры в доме №7. Застройщиком уже начат процесс демонтажа, в квартирах сняты полы.

При этом часть жильцов дома даже обратилась 24 марта к генеральному прокурору Узбекистана Нигматилле Юлдашеву с жалобой на одну из активисток дома, Фариду Барову. В жалобе жители обвиняют ее в манипуляциях и попытке «уговорить жильцов продать квартиры ее знакомым инвесторам из Ферганской долины». Доказательств этого в жалобе не приводится. На жалобе имеется лишь восемь оригинальных подписей, при этом некто Туракулов, не указанный в списке жильцов, расписался за троих человек.





Подписи под жалобой жильцов дома №7 на имя генпрокурора. Документ имеется в распоряжении редакции.

«Газета.uz» связалась по телефону с ООО Jemchug House. В компании отрицают факт того, что дом является материальным наследием. С точки зрения застройщика соблюдены все законодательные нормы: на момент получения разрешений на строительство дом не находился в списках культурного наследия. По словам представителя компании, на процесс подготовки строительства и расселения жильцов уже было израсходовано 10 млрд сумов. Всего же компания собирается инвестировать в этот проект 155 млрд сумов.

Несколько семей и жильцов дома №7 продолжают борьбу за то, чтобы сохранить архитектурный памятник. Среди них Аскар Арифджанов, Зульфия Атаджанова, семья Пионтковских, жители Барова, Юнусова, Арифджанова и Машаило. Эти жильцы неоднократно обращались в различные инстанции по вопросу сохранения своего дома и нашли отклик в Министерстве культуры.

Специальная комиссия Департамента культурного наследия Минкульта обследовала дом и провела 16 марта заседание Научно-методического совета по вопросу включения дома №7 в список культурного наследия (в распоряжении «Газеты.uz» имеется протокол заседания).

В рассмотрении вопроса участвовали ученые — доктор наук Назилов, доктор исторических наук, профессор Сулаймонов, доктор наук, специалист по архитектуре профессор Юсупова, доктор наук, профессор Салимов и другие. Председателем совета является заместитель министра культуры, начальник Департамента культурного наследия Камола Акилова.

По итогам заседания, совет постановил: «Дом, расположенный по адресу ул. Бабура, 7 в Яккасарайском районе города Ташкента, является памятником архитектуры Республики Узбекистан, который утратил свой статус в 2006 году и должен быть защищен государством согласно всем действующим законам о сохранении памятников Узбекистана».

Под данным решением поставили свои подписи 7 экспертов из 11, подписи четырех, включая председателя, отсутствуют в документе, имеющемся в распоряжении «Газеты.uz». Для того, чтобы решение совета вступило в силу, его должно утвердить министерство и выпустить соответствующие ведомственные решения.





Фрагмент заключения совета по вопросу внесения дома №7 в список культурного наследия. Имеется в распоряжении редакции.

Жильцы дома и международные эксперты призывают Министерство культуры исправить совершенную в прошлом ошибку и вновь внести дом в список материального наследия как можно скорее, чтобы сохранить его. Жильцы также призывают хокимият Ташкента отменить решение о сносе.

«Его снос ознаменовал бы утрату ясно прослеживаемой в данное время целостности исторической застройки улицы Бабура, одной из центральных улиц города, служащей главной артерией для связи центра города с аэропортом, символическими воротами столицы Узбекистана. По моему убеждению, дом №7 следует сохранить как характерную составляющую исторического памятника, каковым является улица Бабура на участке от площади Дворца текстильщиков до площади Бешагач и Дворца дружбы народов», — написал 19 марта в своем обращении в защиту дома президент организации Alerte Héritage, кандидат искусствоведения, ассоциированный исследователь Монреальского университета Борис Чухович.

При этом в распоряжении редакции есть еще один документ — 6 марта состоялось другое заседание Научно-методического совета Департамента культурного наследия. На нем рассматривались вопросы о том, являются ли культурным наследием дом №7 и жилые дома по улице Паркент-2, где конфликт жителей с застройщиком разгорелся в мае 2019 года.

Эти вопросы рассматривал другой состав ученых. Среди них — Д. Назилов, А. Зияев, А. Улмасов, А. Турдиев, Б. Матчонов, А. Идиев и Ф. Жумадурдиев. Председательствовал на совете Д. Назилов. Этот состав совета принял решение, что дом №7 не представляет ценности и не является объектом культурного наследия Узбекистана.





Состав научного совета, собравшегося 6 марта. Документ имеется в распоряжении редакции.

Примечательно, что в протоколе совета от 16 марта, который состоялся через 10 дней, стоят подписи Д. Назиловаа и А. Зияева за то, чтобы признать дом культурным наследием. Подпись А. Улмасова на протоколе 16 марта отсутствует.

Если будет принято решение сохранить дом №7, хокимияту и предпринимателям придется решить вопрос с возмещением убытков, понесенных всеми сторонами, а жильцам и застройщику решить взаимные претензии.

Застройщик Jemchug House заявил «Газете.uz», что компания находится в тяжелом положении из-за карантина и в данное время несет убытки, оплачивая материальное содержание 40 сотрудников.

Во избежание подобных случаев в будущем в Узбекистане необходимо провести полную инвентаризацию всех архитектурных памятников начала XX века, а также памятников советского модернизма середины XX века и включить их на основе рекомендаций экспертов в список материального наследия.

Если этого не сделать, в Ташкенте будут возникать новые ситуации, в которых застройщики получают разрешение на снос потенциальных памятников архитектуры, как это случилось со зданиями эпохи конструктивизма — Домом железнодорожников, домом №7 и памятником советского модернизма Домом молодежи, в котором располагается гостиница «Шодлик» и театр Марка Вайля «Ильхом».

Здесь в феврале случилась похожая история: застройщик ООО Ofelos Plaza получил разрешение на реконструкцию здания Дома молодежи, которое международные эксперты призывают внести в двойной список материального и нематериального культурного наследия. За сохранение исторического помещения театра высказалась заместитель председателя попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, известные мировые деятели культуры, дипломаты и тысячи людей.

С полным списком архитектурных памятников Узбекистана, не внесенных в список культурного наследия, и находящихся под угрозой, можно ознакомиться на сайте «Архитектура Узбекистана XX века: Черная и красная книга», созданным организацией Alerte Héritage.