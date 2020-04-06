С 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен автобензина марки Аи-80 и дизельного топлива (включая ЭКО). Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 4 апреля, сообщили в Министерстве юстиции.
Реализация нефтеперерабатывающими заводами бензина Аи-80 и дизтоплива будет осуществляться только через биржевые торги. Эти виды топлива производятся на Ферганском и Бухарском НПЗ.
С мая также устанавливаются новые внутриотраслевые цены на реализуемые «Узбекнефтегазом» и Шуртанским газохимическим комплексом нефть и газовый конденсат, привязанные к котировкам нефти Brent на мировых рынках.
В настоящее время фиксированная розничная цена Аи-80 (с учетом акцизного налога) составляет 4500 сумов.
С 15 августа прошлого года было отменено госрегулирование цен на бензин Аи-91.
Бензин марок Аи-95 и Аи-98 и ранее продавался по рыночной цене.
Нари Ман
Во всем мире нефть падает, а у нас горючее наоборот, пока мы “спим“((
Дмитрий Басов
Вай вой, пул йук, easy easy..
Aziz Alimbaev
Цель понятна, чтоб образовалась рыночная цена на топливо, но не приведет ли это к сговору между владельцами АЗС? И кто будет устанавливать цены на АЗС Узбекнефтегаза (бывш. Узгазоил) ? Они же государственные
Rust En
“привязанные к котировкам нефти Brent на мировых рынках“ — с учётом нынешних цен на нефть, ждём народный 80 бензин по 2000 сум за литр.
А в нашей реальности будет 5200-5400 за литр.
Tura Turaev
И какие прогнозы?! Будем у соседей заправляться? На все остальное автоматом цены вырастут?
Валентин Киршин
Проще добить нас уже какой-нибудь химатакой, чтобы не мучились и всё. И катаетесь на своих шикарных машинах на супер дорогом топливе, достали уже. Вы сейчас должны думать по-моему о другом!!! Как быстрее карантин отметить чтобы мы простые могли ваши корманы пополнять.
Solo Fernando
Улгани устига тепган! Нефть баррель 22$ стоит уже! 2500 га тушиш керегиди камида