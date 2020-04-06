С 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен автобензина марки Аи-80 и дизельного топлива (включая ЭКО). Это предусмотрено постановлением правительства Узбекистана от 4 апреля, сообщили в Министерстве юстиции.

Реализация нефтеперерабатывающими заводами бензина Аи-80 и дизтоплива будет осуществляться только через биржевые торги. Эти виды топлива производятся на Ферганском и Бухарском НПЗ.

С мая также устанавливаются новые внутриотраслевые цены на реализуемые «Узбекнефтегазом» и Шуртанским газохимическим комплексом нефть и газовый конденсат, привязанные к котировкам нефти Brent на мировых рынках.

В настоящее время фиксированная розничная цена Аи-80 (с учетом акцизного налога) составляет 4500 сумов.

С 15 августа прошлого года было отменено госрегулирование цен на бензин Аи-91.

Бензин марок Аи-95 и Аи-98 и ранее продавался по рыночной цене.