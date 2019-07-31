С 15 августа цена бензина марки Аи-91 будет определяться через биржевые торги. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы».

Как объяснили «Газете.uz» в компании «Узбекнефтегаз», цена Аи-91 больше не будет фиксированной. Сейчас она составляет 4500 сумов за литр.

«Заправки, продающие 91-й бензин, теперь будут покупать его на биржевых торгах и сами, исходя из своих затрат, устанавливать цены. Раньше бензин реализовывался по прямым договорам и по установленным правительством ценам», — отметили в компании.

С 15 августа, согласно указанному выше постановлению, бензин Аи-80 будет продаваться по цене 4500 сумов (с учетом акцизного налога, нынешняя цена — 4000 сумов), дизельное топливо — 5400 сумов (4800), дизтопливо ЭКО — 5700 сумов (4900).

В настоящее время нефтебазы продают бензин Аи-91 автозаправочным станциям по 3793,5 сумов за литр. Теперь цена не будет регулируемой.

«Цена будет устанавливаться свободно на биржевых торгах, исходя из конъюнктуры рынка, спроса и предложения. Раньше из 4500 сумов вычитался налог на потребление (ныне акцизный налог) в 285 сумов, из этого вычиталось еще 10%. Есть такое понятие: „скидка АЗС“ — сумма, которая дается автозаправочным станциям на оказание услуги. То есть „Узнефтепродукт“ дает 10-процентную скидку за вычетом налога на потребление. В итоге получается сумма 3793,5 сумов», — разъяснили в компании.

В «Узбекнефтегазе» считают, что свободная цена должна подстегнуть конкуренцию среди АЗС. Бензин Аи-95 и Аи-98 будет, как и прежде, продаваться по рыночной цене.

Согласно данным Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи за период 22−26 июля, цена автобензина Аи-91 составила 7,1 млн сумов за тонну (1293 литров), или примерно 5492 сумов за литр. За предыдущую неделю котировки бензина на бирже выросли на 20,7%.

Автобензин (Аи-80, Аи-91, Аи-92 и Аи-95) и дизельное топливо в Узбекистане производятся на Ферганском и Бухарском нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее правительство предоставило Ферганскому НПЗ, соглашение о продаже которого было подписано с индонезийской PT Trans Asia Resources, право самостоятельно определять методы ценообразования и продажи, включая цену продажи своей продукции (бензин Аи-80, Аи-91, Аи-92, Б-92, мазут, дизельное топливо, моторные масла, битум и другие продукты).