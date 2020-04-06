Министр здравоохранения Алишер Шадманов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал о некоторых случаях распространения коронавируса в стране, когда инфекция передавалась от одного человека десяткам других, в том числе из-за нарушения карантинных требований.

Одна пациентка, прибывшая из-за границы 26 марта, инфицировала 16 человек, включая двух членов семьи (супруга и дочь), 11 родственников (мать, сестры, брат, супруга брата, дочь брата, невестка сестры, внучка, племянник и другие), а также трех других человек (сиделка мамы, пассажир рейса, человек, с которым была в контакте).





После контакта с другой пациентки, прибывшей из-за границы 15 марта, коронавирус выявлен у 15 человек. Из них 5 — члены ее семьи (супруг, сын, невестка, внук и дочь), 6 — близкие родственники (мать, сестры, невестка, тетя и племянник), а также коллега по работе и еще трое знакомых.





Другой пациент, прибывший из-за границы в Андижанскую область 27 марта, инфицировал От 46 человек, включая мать и отца. От отца, в свою очередь, инфекция передалась 36 коллегам по работе, а от них — 4 их родственникам.

«Почему так произошло? Этот пациент, К., несмотря на то, что начались симптомы заболевания, не обратился за помощью, не провел диагностику, не сообщил медицинским работникам», — рассказал Алишер Шадманов.

В марте пациент из Ташкента, который сейчас находится в НИИ вирусологии, стал причиной распространения коронавируса среди 8 членов семьи, включая родителей и двух детей в возрасте 7 и 8 лет.

Пациент из Ташкентской области, несмотря на проявление симптомов заболевания, в течение пяти дней оставался дома, не обращаясь за помощью. 30 марта его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован. Сегодня его состояние оценивается как крайне тяжелое, с диагнозом пневмония он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще у одно инфицированного коронавирусом в Ташкентской области проявились симптомы заболевания — кашель, повышение температуры тела и затрудненное дыхание, но он, не обратившись за медицинской помощью, посетил четыре организации, где зараженными оказались 52 человека. Сегодня эти организации закрыты на карантин.

«Другой пациент работал в трех организациях. Мы были вынуждены взять под мониторинг свыше 100 его коллег. Кроме того, со сколькими он встречался на улице, в махалле… У него начались проявляться симптомы, зная об этом, он допустил это. В результате из-за него госпитализированы 46 пациентов. Другими словами, это преступление», — заявил он.

Один человек, у которого выявлен коронавирус, после возвращения из-за рубежа организовал праздничное мероприятие, в результате чего инфекция была подтверждена у 7 членов семьи, 123 человек помещены под карантин.

«Есть те, кто выходит на улицу пешком, на автомобиле, велосипеде. Мы это понимаем — весна, отличное время года, красивая природа — все хотят выйти на свежий воздух. Но ситуация вынуждает нас быть терпеливыми. Когда у нас будет порядок, дисциплина, если будем соблюдать требования и правила, оставаться дома в течение двух недель, ограничиваться только походом в магазин и аптеку при необходимости, мы сможем, в первую очередь, обезопасить наших близких», — отметил Алишер Шадманов.

Глава Минздрава подчеркнул, что правила нужно соблюдать и внутри семьи.

«Не обнимайтесь в семье, даже если очень скучаете по внукам, родителям, не посещайте их. Общайтесь на дистанции, тем самым оберегайте их… Молодые люди бывают нетерпеливы, им хочется выйти на улицу, но мы должны требовать от них сидеть дома», — указал он.

Министр также объяснил, как нужно вести себя после выхода на улицу и возвращения домой.

«Если после возвращения домой вы сразу начнете обнимать близких, брать на руки детей и внуков, будет поздно… В первую очередь, нужно снять верхнюю одежду, вымыть руки не менее 20 секунд мылом или обработать их дезинфицирующими средствами с содержанием спирта, вымыть также открытые части тела, переодеться и потом можно встретиться с близкими. При этом нужно здороваться, прижав руку к груди», — сказал Алишер Шадманов.

При проявлении симптомов заболевания у близкого человека нужно изолировать его в другой комнате и обратиться за медицинской помощью, добавил он. Если отдельной комнаты нет, можно выделить место в углу общей комнаты.

Глава Минздрава также сообщил об ужесточении требований в карантинных зонах. Лицам, помещенных под карантин, будут организовывать питание отдельно в комнатах, чтобы они не покидали их без надобности.

Министр здравоохранения указал, что некоторые пациенты, размещенные в медицинских учреждениях, также нарушают установленные требования и не соблюдают рекомендации врачей.

«Больным говорят, что им рекомендуется постельный режим, не нужно вставать. А они не слушаются… Вот теперь один из них подключен к аппарату ИВЛ, еще два пациента в тяжелом состоянии и с затрудненным дыханием. Это молодые люди. И дома, и на карантине, и в медучреждениях есть свои правила — мы должны соблюдать их», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что Алишер Шадманов объяснил резкий рост числа выявленных случаев коронавируса расширением тестирования. Только 5 апреля было проведено свыше 4700 тестов и выявлено 76 случаев.

На утро 6 апреля число зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусом достигло 390. Из общего числа заболевших пациентов 188 — мужского пола и 202 — женского. К данному времени 30 пациентов выздоровели, 2 человека скончались от осложнений, связанных с вирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе 40−49 лет.

Как отметил Алишер Шадманов, сейчас у 31 пациента с коронавирусом наблюдается пневмония, состояние 6 больных тяжелое (3 подключены к назальному оксигенатору, 1 — к оксигенатору), состояние 3 — крайне тяжелое (2 подключены к аппарату ИВЛ). У этих больных отмечается двусторонняя, прикорневая, плевропневмония и другие виды пневмонии.