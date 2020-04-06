Из общего числа пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении, у 31 больного наблюдается пневмония. Из них у 6 тяжелое состояние (3 подключены к назальному оксигенатору, 1 — к оксигенатору), у 3 — крайне тяжелое (2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких).

Данные предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения. Глава Минздрава Алишер Шадманов выступил с отчетом о текущей эпидемиологической ситуации в эфире телеканала «Узбекистан 24».





Как сообщалось ранее, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 390. Заболевание выявлено у 188 мужчин и 202 женщин. У больных встречаются прикорневая, двусторонняя и плевропневмония.

С точки зрения возраста, среди больных

0−9 лет — 10 человек (2,6%);

10−19 лет — 15 (3,8%);

20−29 лет — 59 (15,1%);

30−39 лет — 111 (28,5%);

40−49 лет — 123 (31,5%);

50−59 лет — 48 (12,3%);

60−69 лет — 17 (4,4%);

70−79 — 6 (1,5%);

80 лет — 1 (0,3%).

Сейчас 170 больных лечатся в Ташкенте, 64 — в Фергане, 61 — Андижане, 48 — Намангане, 19 — Бухаре, 18 — Хорезме, 6 — Кашкадарье, 2 — в Каракалпакстане, 2 — в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

Среди сопутствующих заболеваний у пациентов отмечаются гипертония (2%), сахарный диабет (0,8%), бронхиальная астма (0,5%), хронический бронхит, острый бронхит и панкреатит (по 0,2%).

Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами, заверил Минздрав. Как сообщалось ранее, на сегодня 30 человек полностью излечились от этой болезни.