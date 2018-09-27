Сенат Олий Мажлиса одобрил закон об установлении 5 апреля днем Службы государственной безопасности Узбекистана, сообщает корреспондент «Газеты.uz» с 16-го пленарного заседания Сената в четверг.

Парламентарии отметили, что принятие закона будет способствовать усилению работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию военнослужащих в духе патриотизма, преданности служебному долгу, привитию военнослужащим и сотрудникам чувства гордости за профессию, сплочению личного состава, повышению эффективности СГБ, формированию у граждан, в том числе у молодежи, активной жизненной позиции, а также привлекательности военной службы.

Напомним, что 5 апреля президент Шавкат Мирзиёев подписал закон «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан». Она была образована вместо Службы национальной безопасности.