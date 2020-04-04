Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) профинансирует проект по обеспечению Бухарской области питьевой водой и системами канализации, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Совет директоров АБИИ 3 апреля одобрил выделение 385 млн долларов на реализацию первого этапа проекта.

Цель проекта — развитие устойчивой инфраструктуры водоснабжения и канализации в приоритетных районах Бухарской области, что позволит повысить уровень жизни населения и предпринимательскую активность в регионе, отметили в министерстве.

Ожидается, что бенефициарами проекта станут порядка 1,2 миллиона жителей Бухарской области, из них 540 тысяч человек впервые получат доступ к централизованному питьевому водоснабжению, а 105 тысяч — доступ к централизованной системе канализации.

«Проект является первым этапом беспрецедентного по своим масштабам проекта по комплексному развитию системы водоснабжения и канализации Бухарской области. Второй этап реализации проекта позволит расширить доступ к централизованной системе водоснабжения и канализации дополнительно на 620 тысяч человек», — говорится в сообщении.

По итогам реализации проекта, общая стоимость которого составит порядка 600 млн долларов, Бухарская область будет полностью обеспечена услугами питьевого водоснабжения, а все районные центры региона охватят доступом к централизованной системе канализации, добавили в МИВТ.