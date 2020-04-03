Карта с эпидемиологическим маршрутом пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, запущена в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Она доступна на сайте Coronavirus.uz.





Выбрав раздел «Эпидемиологический маршрут» граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, можно проследить, в каких местах пациенты были до прибытия в больницу.

Пациенты на карте указаны под порядковыми номерами. На момент публикации материала их было 147 (по состоянию на 23:00 3 апреля в стране было зарегистрировано 227 случаев коронавируса).





Согласно отраженным на карте маршрутам, некоторые пациенты в Ташкенте посещали хокимият города, мечеть имени шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, бывший рынок Абу Сахий, рынок Куйлюк, оптовый рынок на ул. Катартал, кафе, рестораны и другие места.

Помимо Ташкента, перемещения пациентов с коронавирусом отмечены в Бухаре, Андижане и Намангане.