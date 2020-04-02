1 апреля «Капиталбанк» начал дистанционный выпуск всех типов пластиковых карт с доставкой на дом. 2 апреля были доставлены на дом первые пластиковые карты «Капиталбанка», заказанные клиентами в приложении Apelsin.





Теперь любой желающий — даже не клиент «Капиталбанка» — может скачать на свой телефон приложение Apelsin и заказать любую банковскую карту «Капиталбанка».





Уже сейчас курьеры доставляют карты прямо домой. Карты Visa пока можно заказать в четырех регионах: Самарканд, Термез, Бухара и Ташкент. Карты Humo выпускаются только в Ташкенте, а Uzcard можно получить во всех регионах, где представлены филиалы «Капиталбанка»: в Ташкенте, Ургенче, Намангане, Фергане, Коканде, Самарканде, Андижане, Термезе, Бухаре и Нукусе.





Пока функция доступна в мобильном приложении под Android, а обновление Apelsin для iOS выйдет в течение двух недель.





Онлайн-заказ карт работает только для частных лиц, но уже скоро станет доступен организациям для выплаты заработной платы своим сотрудникам.

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