В 2020 году на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе начнется проект по модернизации объекта на сумму 553 млн долларов. Об этом говорилось в спецпрограмме телеканала «Узбекистан 24», посвященной визиту президента Шавката Мирзиёева в Бухарскую область 29−30 марта.

Завод, основанный в 1997 году, будет впервые технологически обновлен. После завершения работ НПЗ сможет ежегодно перерабатывать 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата, за счет чего будет налажено производство 1,2 млн тонн бензина стандарта «Евро-5», 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута.

Завод обладает перерабатываемой мощностью в 2,5 млн тонн нефти и газового конденсата в год. Но, как мы сообщали в сентябре, ввиду снижения поступления углеводородного сырья загруженность Бухарского НПЗ составляет 62,2%.

Отметим, что ранее строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, начатое в апреле 2017 года, было приостановлено. Заместитель директора компании «Нефтегазинвест» Хусниддин Тураев отмечал, что приоритет отдан модернизации действующих Бухарского и Ферганского заводов.

Проект модернизации Бухарского НПЗ войдет в двухгодичную программу на 2019−2020 годы, в рамках которого всего будут реализованы девять крупных проектов государственного значения. Сумма освоенных инвестиций должна составить 1,3 млрд долларов.

Кроме того, в текущем году за счет инвестиций в 50 млн долларов на предприятии «Газлинефтгазказибчикариш» будет модернизировано и введено в строй оборудование по производству 80 тысяч тонн пропан-бутановой смеси ежегодно.

В 2019 году также начнется реализация проекта по расширению и реконструкции крупнейшего в Узбекистане подземного хранилища газа (ПХГ) «Газли» на сумму 800 млн долларов. Планируется довести вместимость хранилища до 10 млрд кубометров (сейчас предположительно 3 млрд).

В конце октября узбекская «Нефтегазинвест» и российская компания «Форус» создали совместное предприятие в рамках расширения мощности ПХГ «Газли» с разработкой месторождения.

Газовое месторождение «Газли» — одно из самых крупных в Бухаро-Хивинском регионе, эксплуатируется с 1961 года. Первоначальные запасы газа — около 500 миллиардов кубометров. В настоящее время газовые запасы месторождения истощены.