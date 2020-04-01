Министерство здравоохранения Каракалпакстана прокомментировало сообщения СМИ Казахстана о выявлении у гражданки этой страны, посетившей Каракалпакстан, коронавируса.

30 марта издание Tengrinews.kz сообщило о том, что коронавирус обнаружен у гражданки Казахстана (1960 года рождения), 28 марта вернувшейся после посещения родственников в Турткульском районе Каракалпакстана. Вместе с ней было еще 13 человек, все они взяты на карантин.

Минздрав Каракалпакстана отмечает, что компетентные органы Казахстана не сообщали Узбекистану о данном случае.

Для прояснения ситуации Минздрав и Центр санитарно-эпидемиологического благополучия республики провели эпидемиологическое расследование. Оно показало, что 14 марта 20 жителей Казахстана, включая 3 детей, на микроавтобусе приехали в Каракалпакстан. Из них 16 человек из города Есик, включая 2 детей, гостили в доме в сходе граждан аула Тозабогёп в Турткульском районе.

Еще 4 человека из Тараза остались в гостях в доме в сходе граждан аула Элликкала одноименного района. Обе группы граждан Казахстана приехали в Каракалпакстан для участия в свадьбах.

В период с 14 по 25 марта казахстанцы, находившиеся в Турткуле, посетили три семьи (свадьба состоялась 18 марта). В Элликкале граждане Казахстана были в двух домах.

25 марта жители соседней страны уехали домой через пост «Гишткуприк» в Ташкентской области, по дороге они нигде не останавливались и ни с кем не встречались, питаясь продуктами, взятыми с собой, сообщил Минздрав Каракалпакстана.

26 марта они добрались до своих адресов и были взяты под карантин как прибывшие из-за рубежа. У 60-летней женщины лабораторные анализы выявили наличие коронавируса, однако, по информации родственников, ни у этой женщины, ни у ее родственников нет симптомов этой болезни.

В Турткульском и Элликкалинском районах определены списки граждан, которым были в контакте с жителями Казахстана, они взяты на карантин. На данный момент анализы на наличие коронавируса отрицательные.

На вечер 31 марта случаи коронавируса не были зафиксированы во всем Каракалпакстане.