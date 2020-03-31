В дни карантина важно всегда оставаться на связи с родными, чтобы школьники и студенты могли продолжать учиться удаленно, а дома было тепло и безопасно. Чтобы так было и дальше, нужно вовремя оплачивать коммунальные услуги и пополнять баланс у операторов связи. Но как это сделать сейчас?

И хотя во время карантина поставщики услуг не будут отключать и штрафовать потребителей за несвоевременную оплату, лучше вовсе не допускать задолженностей: большую сумму платить сразу тяжелее. Тем более совсем не обязательно выходить на улицу, ведь любые услуги можно быстро и безопасно оплатить со смартфона с помощью мобильного приложения PAYNET.

Безопасная оплата любых услуг за несколько секунд

В мобильном приложении PAYNET можно заплатить за свет, газ, горячую и холодную воду, вывоз мусора, интернет, сотовую связь, городской телефон, штрафы УБДД и более сотни других услуг сидя на диване дома.

И не придется выезжать и подвергать себя и своих близких опасности заражения коронавирусом. Достаточно привязать сумовую карту и можно будет оплачивать услуги в любое время суток буквально за пару секунд.





Cashback до 1,5% при оплате услуг

Приложение PAYNET возвращает cashback до 1,5% в виде баллов при любой оплате. Их можно потратить здесь же на оплату любых услуг. Баллы начисляются сразу же на бонусную карту, которая появляется при регистрации в приложении. Точный процент cashback’a с оплаты каждой услуги можно узнать в оферте приложения.

Все работает просто: оплачиваете 100 тысяч сумов за интернет, тут же получаете на бонусную карту баллы на 1500 сумов. Поэтому платить с PAYNET не только удобно, но еще и выгодно.

Информация по остаткам на своих лицевых счетах

В приложении PAYNET можно привязать номера своих лицевых счетов за все коммунальные услуги, интернет, городской или мобильный телефон и другие. После этого всегда можно будет увидеть, сколько денег осталось на счету, чтобы не допустить задолженность. А в следующий раз можно будет произвести оплату еще быстрее, ведь лицевые счета уже сохранены.

Перевод с карты Humo на Uzcard за 0,5%

Мобильное приложение PAYNET поможет быстро перевести деньги с сумовой карты Humo на Uzcard за минимальную комиссию — 0,5% от суммы. Также за 0,5% можно перевести деньги между картами Uzcard. Это особенно удобно, когда на одной карте скопилось больше денег, а пользоваться удобнее другой.





Как оплачивать услуги с помощью PAYNET не выходя из дома

Установить приложение PAYNET на смартфон с iOS или Android. Зарегистрироваться за минуту и привязать сумовую карту. Выбрать поставщика услуги, указать лицевой счет или логин и сумму оплаты. Дождаться окончания оплаты за 2−3 секунды. Получить до 1,5% от суммы на бонусную карту, если по услуге полагается cashback.

В приложении можно сохранить и при необходимости распечатать все чеки, чтобы в будущем показать инспектору при проверке. Они равносильны чекам при оплате кассе. Ознакомиться с полным списком поставщиков услуг можно внутри приложения или на сайте.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 71−202−07−07.

Скачать мобильное приложение PAYNET для iOS и Android.

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