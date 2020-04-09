Специальная республиканская комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане 8 апреля утвердила новый список случаев, когда для пользования автомобилем не нужно разрешение. Как мы уже писали, выдача разрешений с 9 апреля прекращена.

В каких случаях можно пользоваться автомобилем

Служебный транспорт и личные автомобили сотрудников государственных медико-санитарных и эпидемиологических служб (необходимо наличие копии трудовой книжки и подтверждающего документа с места работы).

Служебный транспорт частных организаций, оказывающих медико-санитарные и эпидемиологические услуги, а также производителей фармацевтической продукции (лекарственных средств и медицинских изделий).

Личный транспорт граждан при передвижение в медицинское учреждение и обратно в случаях, связанных с необходимостью оказания неотложной медицинской помощи (беременность, роды, телесные повреждения, ВИЧ/СПИД, онкологическая помощь, лучевая терапия, гемодиализная помощь, хирургическая операция и другие случаи угрозы жизни человека).

Машины лицензированного линейного такси в пределах административной территории регистрации только для оказания услуги доставки (без пассажиров). Перевозка пассажиров разрешена в случаях, угрожающих жизни людей, и при перевозке пациентов для оказания неотложных медицинских процедур. При этом организации должны сократить количество служебного транспорта на 50% и передать список транспорта, которому разрешено работать, в органы внутренних дел. Водителям этого транспорта организация должна выдать разрешение на осуществление перевозок.

Служебный спецтранспорт организаций, оказывающих коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация, вывоз мусора);

Служебный и личный транспорт сотрудников Государственной службы безопасности президента, Службы госбезопасности, МВД и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры.

Служебный транспорт Администрации президента, палат Олий Мажлиса, Кабинета Министров, Национальной гвардии, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, МЧС; судов и органов прокуратуры.

Служебный транспорт компаний «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и их подведомственных организаций, а также агентства «Узаэронавигация».

Служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей Счетной палаты, Бизнес-омбудсмана, Омбудсмана, Национального центра по правам человека, Торгово-промышленной палаты.

Служебный транспорт руководителей и заместителей руководителей министерств, госкомитетов, агентств и других органов государственного и хозяйственного управления.

Служебный транспорт Центрального банка и его территориальных подразделений. Количество служебного транспорта должно быть сокращено на 50%. Водителям этого транспорта должны быть выданы разрешения на передвижение.

Служебный транспорт, вахтовые автобусы для перевозки сотрудников и специальные транспортные средства Комитета по управлению государственными резервами, Государственного комитета по оборонной промышленности, Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам, компаний «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», «Худудгазтаъминот», «Тепловые электростанции», «Национальные электрические сети Узбекистана» и других (см. изображение ниже). При этом необходимо предоставление в органы внутренних дел списка транспорта и маршрута их передвижения.

Служебный транспорт Национальной телерадиокомпании и Национального информационного агентства.

Служебный транспорт Республиканской службы инкассации.

Служебный транспорт дипломатических представительств других стран и транспорт с номерами CMD, D, UN, M и X.

Служебный транспорт организаций сферы связи, компаний «Узбекистон почтаси», «Узбектелеком» и ее организаций, а также единого интегратора «Узинфоком».

Транспорт категорий N1, N2 и N3 (грузовой) и сельскохозяйственная техника.

Транспорт категорий M2 и M3 автобусных парков компании «Тошшахартрансхизмат».

Специальный транспорт, предназначенный для церемоний погребения (только для данных церемоний).

Личный транспорт категории M1 (до 8 пассажирских мест), перевозящий сезонную сельхозпродукцию — допускается наличие одного пассажира. Сотрудники ДПС имеют право визуально осматривать каждое такое транспортное средство и задавать уточняющие вопросы о маршруте и конечном адресе.





Решением комиссии запрещены самовольное оформление и выдача разрешений на движение транспорта государственными органами, местными хокимиятами и другими организациями. В заявлении комиссии предупреждается об административной ответственности за такие действия по статье 54 Административного кодекса («Нарушение правил борьбы с эпидемиями»).

По этой же статье к ответственности могут быть привлечены граждане, нарушающие действующий режим самоизоляции, беспричинно покидающие свои дома и находящиеся в общественных местах, говорится в сообщении.

По данным Агентства государственных услуг, на 8 апреля центры госуслуг успели выдать 33 тысячи разрешений, 142,5 тысячи заявок отклонены. Всего было получено 194,7 тысячи заявок.