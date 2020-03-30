Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник был проинформирован о проекте указа главы государства «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Как сообщает пресс-служба президента, документ разрабатывается по поручению Шавката Мирзиёева и станет логическим продолжением его указа от 19 марта «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений».

Проект указа предусматривает «очередные льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения», говорится в сообщении.

Президент поручил ответственным лицам включить в проект «конкретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспеченных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и предоставлению им дополнительных льгот».

Напомним, указом от 19 марта был создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов в объеме 10 трлн сумов и образована Республиканская антикризисная комиссия во главе с премьер-министром.