Йогурт известен человеку сотни лет. Кисломолочный продукт употребляли еще кочевые народы, перевозя молоко в бурдюках. В 20 веке йогурт продавали в качестве лекарства и рекомендовали употреблять его детям и пожилым людям. За это время он смог занять прочное место в основе диетического и здорового питания, поэтому все больше людей выбирают на завтрак йогурт.

Компания FrieslandCampina уже давно занимает одно из ведущих мест по количеству потребителей в мире. Питьевые и традиционные йогурты Campina, выпускающиеся под торговыми марками Fruttis и «Нежный», известны каждому любителю кисломолочной продукции. У них множество плюсов — йогурты вкусны, полезны и содержат маленький процент сахара в составе.





Главными приоритетами в работе FrieslandCampina являются качество и пищевая безопасность продуктов. Так, компания Friesland Campina использует в приготовлении йогуртов продукты с сертификатом Halal, что позволило ей выходить на рынки мусульманских стран. Более того, вся тара, используемая компанией для упаковки йогурта, является полностью перерабатываемой.

Благодаря производству полезных и вкусных молочных продуктов FrieslandCampina вносит вклад в мировую безопасность питания. Молоко является натуральным, высокопитательным продуктом, включающим все вещества, необходимые для поддержания жизни и развития организма. Поэтому йогурт считается источником важных питательных веществ. Он прекрасно подойдет для перекуса после тренировки и станет отличным компонентом полезного завтрака. Йогурты от FrieslandCampina помогут унять голод между приемами пищи и ускорить метаболизм после плотного ужина.





FrieslandCampina постоянно работает над улучшением рецептур и снижением содержания сахара в йогуртах. Благодаря этому в них снижается количество углеводов, а следовательно, и калорийность. Поэтому такой продукт оптимален и для тех, кто желает похудеть, и для тех, кто набирает мышечную массу.

Компания FrieslandCampina ведет просветительскую деятельность о правильном питании и заботится о здоровье покупателей. Подробную информацию о йогуртах торговых марок Fruttis и «Нежный» можно узнать по ссылке.

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