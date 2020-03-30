Количество случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, увеличилось на 1 и достигло 145, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена у племянника мужчины, скончавшегося 28 марта после заражения COVID-19 (всего скончалось 2 человека).

У 20 пациентов в настоящее время наблюдается пневмония. Состояние 3 пациентов тяжелое, 2 — относительно тяжелое.

В воскресенье сообщалось о полном выздоровлении 7 пациентов, они выписаны из клиники и находятся в реабилитационном центре.