Первые семь выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в воскресенье были выписаны из клиники Научно-исследовательского института вирусологии.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и другие ответственные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации, где они некоторое время будут находиться на карантине.

Пресс-служба Минздрава распространила фотографии проводов выздоровевших пациентов. Предлагаем их вашему вниманию.

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