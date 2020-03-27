Министерство экономики и промышленности преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана. Преобразовать министерство ранее поручил президент Шавкат Мирзиёев.

По данным пресс-службы Минэкономразвития и сокращения бедности, это решение обусловлено необходимостью создания прозрачного механизма управления экономикой с ориентацией на результат в условиях либерализации и внедрения рыночных подходов.

Кроме того, требуется сформировать систему оперативного выявления и решения имеющихся проблем, обеспечения единства в деятельности всех профильных структур.

Основные задачи нового министерства затрагивают 10 ключевых направлений:

разработка, координация и реализация макроэкономической политики;

сокращение бедности;

социально-экономическое развитие территорий;

развитие предпринимательства;

развитие приоритетных отраслей промышленности и ведение единой индустриальной политики;

трансформация предприятий с государственным участием;

формирование и реализация государственной инвестиционной политики;

развитие инфраструктуры и реализация политики урбанизации;

улучшение бизнес-среды и позиций страны в международных рейтингах;

активизация экономических связей с мировым сообществом.

В следующем месяце сотрудники нового ведомства и Министерства по поддержке махалли и семьи изучат условия жизни и социальное положение всех узбекистанцев. На основе этого они сформируют первичные списки представителей социально уязвимых слоев населения и паспорта сходов граждан.

«Сразу требуется продумать и начать реализовывать меры по оказанию им необходимой помощи. Уже в этом году из Антикризисного фонда министерству выделят 100 млрд сумов для финансирования мероприятий по сокращению бедности. Необходимые средства на эти цели в дальнейшем станут закладываться в бюджете», — говорится в сообщении.

В течение месяца поручено подготовить проект постановления правительства о привлечении малоимущего и безработного населения, особенно женщин и молодежи, к предпринимательству, повышению их трудовой активности и профессиональному обучению.

За два месяца должен быть представлен проект постановления президента о коренном совершенствовании системы управления государственными резервами и механизмах недопущения резкого роста цен.

До 1 октября министерство вместе с другими ведомствами внесет на рассмотрение четыре документа: Концепцию социально-экономического развития и Стратегию развития промышленности до 2030 года, Программу сокращения бедности, а также проект постановления главы государства о внедрении минимальной потребительской корзины и прожиточного минимума во всех регионах с 2021 года. Остальные органы власти до 1 августа проведут инвентаризацию всех документов на перспективу с учетом целевых параметров упомянутой концепции.

«Все средне- и долгосрочные концепции, стратегии и программы развития отраслей и территорий следует отныне согласовывать с новым министерством. Оно должно анализировать принимаемые социально-экономические документы с точки зрения влияния на уровень бедности», — следует из заявления.

Министерство поможет координировать мероприятия в сферах поддержки конкуренции и демонополизации, упорядочения земельных отношений, принятия технических регламентов, ведения геологических работ, управления госактивами и совершенствования механизма государственно-частного партнерства. Наряду с Минюстом оно будет отвечать за осуществление административной реформы.

В составе министерства будет действовать несколько уже существовавших и новых учреждений.

Так, Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства реорганизуется в Агентство по развитию предпринимательства с филиалами во всех регионах, городах и районах.

Высшая школа бизнеса и предпринимательства создается на базе Республиканской высшей школы бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления и Республиканского центра обучения основам предпринимательской деятельности при Торгово-промышленной палате.

Агентство урбанизации ликвидируется с передачей его функций самому министерству.