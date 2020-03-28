Компания UzAuto Motors запустила производство автомобилей под брендом Chevrolet в Казахстане. Запуск конвейера 28 марта в Костанае произвели премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, принявший участие на мероприятии при помощи телемоста, и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат», компании General Motors с UzAuto Motors достигли принципиального соглашения на производство новых моделей, среди которых семейный седан Cobalt (ранее Ravon R4), автомобили для коммерческого использования Damas и Labo и автомобиль премиум-класса Malibu.





Производство налажено на производственных мощностях ТОО «СарыаркаАвтоПром», где с мая 2017 года уже производились автомобили марки Ravon (Nexia R3). Вся продукция будет соответствовать мировым стандартам, установленными компанией General Motors.

Отмечается, что автомобиль Ravon Nexia R3 впредь также будет производиться под брендом Chevrolet.

В дальнейшем ожидается пополнение модельного портфолио Chevrolet в Казахстане новыми моделями, такими как Tracker, Trailblazer и другие.





На первом этапе объем производства составит 26 тысяч автомобилей в год с последующим его доведением до 100 тысяч единиц. В первый год производства 13 тысяч машин планируется экспортировать в страны ближнего зарубежья.

Проект реализован в рамках совместного предприятия, созданного между АО «ГК «Аллюр» и АО «Узавтосаноат», соглашение о создании которого было подписано 26 февраля 2020 года на Форуме приграничного сотрудничества в Ургенче.

В марте 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан было достигнуто соглашение о начале производства автомобилей на производственных мощностях ТОО «Сарыарка АвтоПром». За этот период было произведено более 11 тысяч легковых автомобилей на сумму в эквиваленте 85 млн долларов.