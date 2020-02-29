«Узавтосаноат» и группа компаний «Аллюр» подписали соглашение о создании в Казахстане узбекско-казахского совместного предприятия. Его учредителями выступили «Автосаноат Инвест» со стороны Узбекистана и «СарыаркаАвтоПром» от казахской стороны, сообщила пресс-служба «Узавтосаноат».

Документ был подписан в рамках Форум межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана при участии премьер-министров двух стран Абдуллы Арипова и Аскара Мамина.

Создание совместного предприятия позволит расширить дистрибьюторскую сеть UzAuto Motors в Казахстане, снизить себестоимость реализуемых в Казахстане автомобилей, а также применять дополнительные финансово-страховые инструменты при реализации продукции, говорится в сообщении.

В рамках соглашения запланировано развитие экспортных рынков России, Казахстана и других стран, куда будет поставлять продукцию совместная компания. Всего на экспортных ранках в ближайший период компанией запланировано открытие более 100 дилерских центров, входящих в единую сеть.