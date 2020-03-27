Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилилось на 8 и достигло 83, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из них 5 случаев зарегистрировано в Ташкенте, 3 — в Андижане.

Ранее Минздрав заявил, что в Намангане скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. 72-летняя женщина, имевшая хронические заболевания, была инфицирована от дочери, прибывшей из Турции.

На данный момент у 15 пациентов наблюдаются симптомы воспаления легких, пневмонии. Состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.