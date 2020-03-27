Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилилось на 8 и достигло 83, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Из них 5 случаев зарегистрировано в Ташкенте, 3 — в Андижане.
Ранее Минздрав заявил, что в Намангане скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. 72-летняя женщина, имевшая хронические заболевания, была инфицирована от дочери, прибывшей из Турции.
На данный момент у 15 пациентов наблюдаются симптомы воспаления легких, пневмонии. Состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.
Санжар R
Почему въезд и выезд в города до сих пор гражданским лицам открыт? Власть снова опаздывает с решениями. Перемещающие люди — это потенциально разнос вируса по стране. Необходимо разделение на сектора и изоляция.
Андрей Родионов
“На данный момент у 15 пациентов наблюдаются симптомы воспаления легких, пневмонии“.
А почему бы медикам из тубдиспансеров не применить препараты от пневмонии на разных стадиях заражения?
Ganiev Abdurakhmon
Уважаемый Президент.
Уважаемый Глава правительства!
В целях смягчения последствий от пандемии коронавируса предлагаю принять правительственное решение, спасающее наиболее уязвимых и нуждающихся слоев населения в период распространения эпидемии и вынужденного нахождения данных наших граждан без средств на существования, взять на содержание государства, путем выделения возмездного целевого кредита. То есть выделят ежемесячно на содержание их семей кредит в 100 долларов США в сумовом эквиваленте в период до снятия принимаемых ограничений по свободному передвижению и свободного осуществления трудовой деятельности. С той целью, чтобы эти семьи могли просуществовать без голодания и унижения в этот период, когда нет возможности зарабатывания денег. Чтобы эти семьи могли приобретать на свое питание товары первой необходимости.
Такие как; хлеб, муку, масло растительное, макаронные изделия, рис, маш, соль и другие продукты по утвержденному списку по постановлению правительства.
Установить решением правительства фиксированные предельные цены на эти продукты питания в период данного действующего положения в обществе и государстве. В целях удержания инфляции и удоражания товаров, предусмотренных в решении правительства необходимо эти предельные цены установить на весь период действия пандемии.
Выделение кредитных средств необходимо организовать через определенный банк в которую правительство будет централизованном порядке выделять финансовые средства с “Антикризисного фонда“.
Открытие кредитных линий для нуждающихся должно быт единожди для всей семьи. Т.е. на родителей и на детей старше 18 лет, которые осознают и понимают на какие цели выдаются кредиты по настоящему договору, и они несут солидарную ответственность за возвращение кредита которые являются возмездными.
В настоящее время такими наиболее нуждающимися слоями населения являются семьи с кормильцами, которые являлись тружениками которые не имели постоянного места работы, такие граждане которые имели ежедневный доход на обеспечение своей семьи, но неимеют финансовых накоплений.
Настоящим способом целевого кредитования неимущего слоя населения обеспечим социальную справедливость в нашем обществе.
Лица, которые не вносили в общую копильку государства свои вклады в образовании социальных фондов страны не останутся без средств на существования, в такой тяжелый момент для всей страны. В тоже время этот способ обеспечивает возврат выделенных кредитов полученных от государства в течении определенного срока по истечении пандемии. Правительство принимает решение в какие сроки (два или три года) должны возвращены полученные государственные кредиты со стороны населения получившего целевой кредит.
О возврате этих финансовых средств можно не вольноваться т.к. в договорах на целевое кредитование будет указан ИНН этих граждан которые несуть солидарную ответственность за возвращение кредитов государством в их тяжелый жизненный период. Всегда можно применить соответствующие меры к принуждению уклонящихся граждан от возврата государственных целевых кредитов.
Считаю с таким решением правительства будут согласны все законопослушные граждане нашей страны которые всю сознательную жизнь работали честно и выплачивали все предусмотренные законодательством отчисления в соответствующие фонды..
Этот способ оказания финансовой помощи уязвимой нуждающейся части населения нашей страны можно обеспечить в самые ближайшие сроки до 1 апреля 2020 года. Потому что все ньюансы по работе в электронном виде с банковскими картами отработаны в нашей республике и нет необходимости придумывать новые методики или правила по централизованному пополнению банковских карточек денежными средствами.
А также по всей республике во всех организациях торговли налажено продажа товаров через контрольно кассовые аппараты. В дополнение к этому по всей республике установлены банкоматы по выдаче наличности для использования на рынках.