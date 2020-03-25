За нарушение правил карантина в Узбекистане 67 лиц привлечены к ответственности, следует из сообщения Министерства внутренних дел по состоянию на 18:00 24 марта.
Из них 64 человек получили административное наказание. В частности, 16 — в Ташкентской области, 12 — в Ташкенте, 10 — в Джизакской области, 6 — в Бухарской области, 4 — в Самаркандской области, по 3 — в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях, 2 — в Ферганской области, по 1 — в Навоийской и Наманганской областях.
Еще трое граждан привлечены к уголовной ответственности — двое в Самаркандской области и один в Каракалпакстане.
Всего под карантин помещены 28066 человек, из которых 18961 — на домашнем карантине, 9105 — в медицинских учреждениях. В частности:
- в Ташкенте 7391 граждан находятся на карантине (4914 — дома, 2477 — в медучреждениях);
- в Ташкентской области — 4615 (2685 / 1930);
- в Самаркандской области — 4387 (3794 / 594);
- в Каракалпакстане — 2163 (1615 / 548);
- в Хорезмской области — 1514 (944 / 570);
- в Кашкадарьинской области — 1458 (924 / 534);
- в Ферганской области — 1178 (1024 / 154);
- в Сырдарьинской области — 911 (625 / 286);
- в Бухарской области — 905 (557 / 348);
- в Навоийской области — 855 (525 / 330);
- в Наманганской области — 841 (211 / 630);
- в Андижанской области — 823 (156 / 667);
- в Джизакской области — 555 (536 / 19);
- в Сурхандарьинской области — 470 (452 / 18).
По состоянию на 10:00 25 марта в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом, у 13 инфицированных есть симптомы пневмонии, состояние 4 пациентов тяжелое.