За нарушение правил карантина в Узбекистане 67 лиц привлечены к ответственности, следует из сообщения Министерства внутренних дел по состоянию на 18:00 24 марта.

Из них 64 человек получили административное наказание. В частности, 16 — в Ташкентской области, 12 — в Ташкенте, 10 — в Джизакской области, 6 — в Бухарской области, 4 — в Самаркандской области, по 3 — в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях, 2 — в Ферганской области, по 1 — в Навоийской и Наманганской областях.

Еще трое граждан привлечены к уголовной ответственности — двое в Самаркандской области и один в Каракалпакстане.

Всего под карантин помещены 28066 человек, из которых 18961 — на домашнем карантине, 9105 — в медицинских учреждениях. В частности:

в Ташкенте 7391 граждан находятся на карантине (4914 — дома, 2477 — в медучреждениях);

в Ташкентской области — 4615 (2685 / 1930);

в Самаркандской области — 4387 (3794 / 594);

в Каракалпакстане — 2163 (1615 / 548);

в Хорезмской области — 1514 (944 / 570);

в Кашкадарьинской области — 1458 (924 / 534);

в Ферганской области — 1178 (1024 / 154);

в Сырдарьинской области — 911 (625 / 286);

в Бухарской области — 905 (557 / 348);

в Навоийской области — 855 (525 / 330);

в Наманганской области — 841 (211 / 630);

в Андижанской области — 823 (156 / 667);

в Джизакской области — 555 (536 / 19);

в Сурхандарьинской области — 470 (452 / 18).

По состоянию на 10:00 25 марта в Узбекистане зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом, у 13 инфицированных есть симптомы пневмонии, состояние 4 пациентов тяжелое.