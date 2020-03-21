В Паркентском районе Ташкентской области в своем доме задержан и изолирован мужчина, находившийся на карантине в Самаркандской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Гражданин 1954 года рождения, имя которого в сообщении обозначено как «Топган. Э.», 19 марта прибыл на поезде из Самары (Россия), пассажиры которого были направлены в карантинные центры в Самаркандской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями). Ведутся следственные действия.

ГУВД обещает сообщить подробности дела позже.