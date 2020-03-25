Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков в обращении к гражданам по телевидению предупредил, что от риска заразиться коронавирусом не застрахован никто.

По данным на 9:00 часов 25 марта количество подтвержденных в Узбекистане случаев COVID-19 достигло 55. Все они получают лечение в клинике НИИ вирусологии.

«На данный момент у 13 пациентов наблюдаются симптомы воспаления легких, пневмонии. Состояние 4 пациентов оценивается как тяжелое, они получают интенсивную терапию», — сказал Нурмат Атабеков.

В Ташкенте, Каракалпакстане и областях на карантине в лечебно-профилактических учреждениях, санатория и профилакториях находятся более 20 тысяч граждан. Все они находятся под медицинским наблюдением.

«Вновь и вновь напоминаем о необходимости использования лицевых масок, соблюдения дистанции в общественных местах. Мы наблюдаем случаи поверхностного отношения к рекомендациям по ношению масок, несоблюдения правил их ношения, ношение их на шее, на подбородке», — отметил он.

«Вы видите, что число заболевших по республике растет. Покуда вирус продолжает передаваться от одного человека другому, его вирулентность, способность вызывать заболевание, будет расти, и у последующих зараженных болезнь может протекать в более тяжелой форме, привести к тяжелым последствиям», — сказал Нурмат Атабеков, напомнив, что с 25 марта за нахождение без масок в общественных местах грозит наказание.

«Каждый из вас ответственен за свое здоровье. Каждый из вас ответственен за здоровье вашей семьи, ваших близких. Каждый из вас ответственен за стабильность эпидемиологической ситуации в республике. Прошу не забывать об этом. Никто не застрахован от этой болезни. У каждого из нас есть вероятность заболеть этой болезнью, помните это. И соблюдайте предосторожность», — призвал он.