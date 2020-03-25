В ЖК Novza проходит распродажа, которая завершится через пять дней. К покупке доступно всего шесть оставшихся квартир.

На квартиры до 110 кв. м действует скидка 25% и прилагается бесплатное наземное парковочное место. Квартиры от 173 кв. м до 260 кв. м можно приобрести со скидкой 30% и также получить наземное парковочное место в подарок.





В жилом комплексе Novza доступны следующие квадратуры:

На вторых этажах: 3-комнатные — 105, 106, 111 кв. м;

5-комнатные — 261 кв. м;

стоимость за 1 кв. м — 11,99 млн сумов без скидки. На седьмом этаже с мансардой — 174 кв. м. Пентхаус: 7−8 этажи — 323 кв. м;

стоимость за 1 кв. м — 10,01 млн сумов без скидки.





Каждому покупателю предоставляется индивидуальный дизайн-проект от Design House и наземное парковочное место.

Комплекс сдан в 2019 году, заселен и живет полной жизнью.

Телефон для справок: (+998) 93−150−55−55.

Адрес ЖК Novza: Чиланзарский р-н, ул. Мукимий

Ориентир: ст. метро «Новза»

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Facebook: fb.com/novza.gh

Instagram: @novza_residence

На правах рекламы.