Власти Китая на фоне улучшения эпидемиологической обстановки снимут 25 марта с провинции Хубэй и 8 апреля — с ее административного центра Уханя транспортные ограничения, сообщило РИА Новости.

Двухнедельный период между снятием карантина со всей провинции и отдельно с города Ухань позволит проанализировать, меняется ли эпидемическая ситуация в стране с учетом начала поездок по ней тех, кто почти два месяца были изолированы от внешнего мира в эпицентре эпидемии.

Так как Ухань является очагом распространения нового типа коронавируса, его жителям придется провести в строгом карантине еще две недели, даже несмотря на то, что эпидемическая ситуация в городе улучшилась и за последние несколько дней там выявили лишь один новый случай заражения.

Выезд и передвижение пока будет разрешено лишь здоровым жителям города и провинции, все поездки будут осуществляться строго на основании так называемого «зеленого кода здоровья», который свидетельствует о том, что человек здоров и не представляет угрозу для окружающих.

Для того, чтобы получить «код здоровья» в провинции Хубэй, необходимо предоставить данные о своем здоровье, полное имя, номер удостоверения личности, телефон, данные о недавних передвижениях, контактах, а также обязательно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса.

Если человек здоров и история его контактов в порядке, то код будет зеленым, его надо сканировать при проходе в транспорт, общественные места, а также при выезде из города и провинции. Если же данные свидетельствуют о том, что человек болен и может представлять потенциальную угрозу для окружающих, то он получит красный код, то есть запрет на посещение общественных мест и не сможет воспользоваться транспортом.

Карантин в Ухане и провинции Хубэй действовал с 23 января.