Цепь распространения коронавируса в Узбекистане будет продолжаться, предупредил главный санитарный врач страны, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия Бахром Алматов на брифинге во вторник (видео).

Он объяснил принцип распространения коронавируса на примере первой пациентки (врача частной клиники), у которой выявлен COVID-19.

Прибыв в Ташкент из Парижа 11 марта, она пригласила к себе домой гостей, 35 человек. У 13 из них на сегодняшний день выявлен коронавирус. По одному адресу с ней проживают 10 человек.

В одном самолете с женщиной летели, как сообщалось ранее, около 50 пассажиров, половина из них осталась в Ташкенте.

На работе она общалась с 80 сотрудниками и 42 больными. Сотрудники контактировали с родственниками, знакомыми, совершали повседневные дела, посещая магазины, парикмахерские, рынки.

«Эта цепь будет продолжаться», — сказал Бахром Алматов. Это происходит в геометрической прогрессии, добавил он, ведь каждый человек ходит по делам, контактирует со знакомыми и незнакомыми людьми, разными предметами и поверхностями.

После выявления первого случая коронавируса было оперативно проведено расследование и составлен полный список контингента, который мог общаться с прибывшей из Франции. Все они были размещены на карантин, где два раза в день проходят медосмотр, сообщил главный санврач.

Зараженные от контакта с первой пациенткой находятся в клинике НИИ вирусологии, где ведется их лечение.

Почему власти приняли такие строгие меры по всей стране, ограничив движение транспорта и закрыв многие объекты? Это сделано в целях сокращения контактов между людьми, сказал Бахром Алматов.

За один день человек, хочет он того или не хочет, контактирует со множеством людей, в том числе совершенно незнакомыми, продолжил он.

Он сообщил об одном случае заражения коронавирусом 20-летней девушки, не бывшей в контакте ни с кем из инфицированных, и у которой никто из близких не выезжал за рубеж.

Бахром Алматов также сообщил о позитивных изменениях: у 5 граждан, находящихся на лечении, симптомы коронавируса исчезли. Врачи продолжают наблюдение за ними. Эти граждане останутся на карантине еще 14 дней, после чего при отсутствии признаков болезни будут отпущены домой.

Главный санитарный врач напомнил жителям Узбекистана о важности оставаться дома, вызывать врача на дом при плохом самочувствии, соблюдать правила гигиены, проветривать и чистить жилые помещения. Если есть крайняя необходимость выйти на улицу, нужно обязательно носить маску, соблюдая правила ее ношения, чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо руками и держать в чистоте одежду и особенно обувь.