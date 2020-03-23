Коронавирус COVID-19 обнаружен у женщины, контактировавшей 10 дней назад с первой пациенткой, прибывшей из Парижа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, 22 марта женщина М. Т. (1964 г. р.) сдала анализ крови на коронавирус в Научно-исследовательском институте вирусологии. Однако она нарушила правила, установленные для предотвращения возникновения или распространения карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека. Не дожидаясь результатов анализа, женщина отправилась в Кибрайской район, где в доме на улице Рохатбахш общалась с другими гражданами.

Результаты анализов подтвердили у нее наличие коронавируса — она помещена в медицинское учреждение.

По данным Генпрокуратуры, М. Т. 12 марта была на свадьбе по вышеуказанному адресу, где контактировала с первой пациенткой, у который был выявлен COVID-19 (она прибыла из Парижа 11 марта, вирус был обнаружен 15 марта). По этой причине М. Т. сдала тест на коронавирус.

22 марта в отношении М. Т. возбуждено административное дело по статье 54 (нарушение правил борьбы с эпидемиями / влечет наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчетных величин) Кодекса об административной ответственности.

Место происшествия посетила карантинная группа Кибрайского района, которая провела дезинфекцию в местах проживания лиц, которые контактировали с М. Т. Все контактировавшие помещены под карантин в Чирчикскую городскую инфекционную больницу.

В Узбекистане выявлено еще 2 случая коронавируса. Число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 45.

По состоянию на 00:45 23 марта число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 45.