Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало для обсуждения проект «Дорожной карты» по активизации взаимодействия с Всемирной торговой организацией на 2020 год.

Согласно документу, разработку проекта стратегии вступления Узбекистана в ВТО планируется завершить в апреле.

До конца сентября намечено подготовить аналитическую информацию о возможных последствиях вступления страны в ВТО на такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, сферу услуг, малый и частный бизнес.

Проектом также запланировано проведение четвертого заседания рабочей группы по вступлению в ВТО и участие узбекской делегации в 12-й министерской конференции организации.

В пояснительной записке к документу отмечается, цель проекта — «ускорение и повышение эффективности процесса присоединения республики к ВТО путем координации деятельности причастных министерств и ведомств».

Напомним, процесс вступления республики в ВТО стартовал в июле 2019 года, когда Узбекистан передал ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на присоединение к организации.

В феврале стало известно о возобновлении рабочих встреч по присоединению страны к ВТО.