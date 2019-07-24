Постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов 23 июля встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азаведо, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Главе ВТО передан обновленный Меморандум о режиме внешней торговли Узбекистана, который, по мнению главы организации, знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО.

Впервые за 15 лет Узбекистан подготовил официальный документ для представления странам-членам ВТО, который является основой для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.

Гендиректор организации выразил полную поддержку активизации Узбекистаном процесса вступления в ВТО. Роберто Азаведо заверил, что представители секретариата окажут всю необходимую помощь и поддержку Узбекистану в данном процессе, включая проведение очередного заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в 2019 году.