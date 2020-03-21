Весеннее равноденствие — прекрасное время, когда в природе все активно возрождается и наступает светлый праздник Навруз. Это пора, когда дни становятся длиннее, солнце ярче, а настроение лучше. В преддверии Навруза 20 марта состоялось открытие нового филиала MEDIAPARK в Ташкенте.

Теперь появилась возможность совершать покупки и оформлять рассрочку дистанционно, не выходя из дома. Больше не придется тратить время на дорогу и стоять в очереди. В интернет-магазине mediapark.uz представлено свыше пяти тысяч товаров бытовой техники и электроники от мировых брендов.

Новая услуга «Дистанционная рассрочка» стоит отдельного внимания. Чтобы ею воспользоваться достаточно выбрать товар, а после отправить фотографию паспорта персональному менеджеру. Вскоре после оформления рассрочки курьер доставит необходимую продукцию. Более того, рассрочка выдается без первоначального взноса.

В интернет-магазине mediapark.uz покупателей ждут:

привлекательные цены;

доставка до дома;

возможность сравнить выбранные товары;

удобный поиск по фильтру.

Только для онлайн-покупок действуют следующие акции:

при покупке любого товара можно получить три месяца бесплатной подписки на mediabay.uz;

при покупке телевизоров Artel диагональю 55−65 дюймов — пылесос или мини-печь в подарок;

при покупке стиральной машины Artel — бесплатная установка;

при покупке стиральной машины Shivaki — бесплатная установка;

при покупке телевизора Roison диагональю 55 дюймов — телевизор с диагональю 32 дюйма в подарок;

при покупке телевизоров Samsung с диагональю 55, 65 и 75 дюймов — телевизор 32 дюйма в подарок;

при покупке принтера HP — три пачки бумаги HP Home & Office в подарок;

при покупке телевизоров Artel диагональю 43−50 дюймов — электрический чайник в подарок;

при покупке телевизоров Shivaki диагональю 43−50 дюймов — электрический чайник в подарок;

при покупке смартфона Vivo можно получить гарантированный сертификат на 100 тысяч сумов и участие в розыгрыше трех смартфонов.

MEDIAPARK поздравляет всех соотечественников с весенним праздником Навруз. Пусть жизнь подобно весеннему утру будет светлой, радостной и благополучной. Пусть Навруз принесет в каждый дом и семью достаток и счастье.

Адрес нового филиала: пересечение Малой кольцевой дороги и ул. Козитарнов, 50

Ориентир: кондитерская фабрика Crafers

На правах рекламы.