Интернет-провайдер EVO наряду с телекоммуникационными операторами в целях поддержания мероприятий, осуществляемых руководством страны для общества, предоставляет возможность использования образовательных и новостных ресурсов без тарификации трафика. Доступ к указанным ресурсам возможен даже при окончании основного трафика.

«Мы следим за мерами, предпринимаемыми государством для борьбы с пандемией и предотвращения ее распространения, и в свою очередь хотим внести вклад в реализуемые проекты. В дополнение к телекоммуникационным операторам мы также решили предоставить нашим абонентам бесплатный доступ к новостным и образовательным сайтам для удобства наших клиентов», — отметил Генеральный директор компании Ли Бек Хи.

С 20 Марта по 31 Мая для абонентов EVO интернет-трафик не тарифицируется на образовательные и новостные сайты.

Список образовательных сайтов:

Список новостных сайтов:

Также трафик не будет тарифицироваться на интерактивную карту распространения коронавируса в мире — Coronovirus.uz.

Кроме этого, в честь праздника Навруз компания EVO запустила акцию для своих абонентов, в рамках которой предоставляется 21 ГБ за 21 тысячу сумов.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте провайдера и по телефону: (+998) 78−148−00−00

На правах рекламы.