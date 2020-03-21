Управление координации обеспечения безопасного туризма МВД призвало воздержаться от посещения сдаваемых в частном порядке дачных участков, расположенных на территории Ташкентской области и других регионов.

«Передача дачных участков в краткосрочную аренду, посещение этих мест гражданами из различных регионов, непроведение на большинстве дачных участков дезинфекционных мероприятий на требуемом уровне и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил вызывает повышенную опасность заражения и распространения вирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что во время карантина безопаснее всего оставаться дома.