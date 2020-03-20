В последние годы в Узбекистане социальная защита и поддержка женщин стали одними из важнейших направлений государственной политики. Женщины стали выдвигаться на ответственные государственные и научные посты. О значении актуального тренда рассказал заместитель директора по учебной и воспитательной работе филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкинат в городе Ташкенте, доктор педагогических наук, профессор Эльзара Юзликаева.





Женщины изначально всегда были носительницами духовных и моральных качеств, хранительницами не только домашнего очага, но и многовековой мудрости и традиционных нравственных ценностей. Поэтому доверие и ответственный статус является далеко не случайным, а, напротив, обоснованным. Кроме того, в новом Узбекистане тенденция выдвижения женщин на ответственные посты имеет глубокие исторические, в частности, религиозные корни. Уважение и забота о матери, бабушке, дочери — это первейшая обязанность и постулат для каждого гражданина.

Распространенные мнения о том, что права женщин ущемлены в самой религии, не выдерживают никакой критики. Да, возможно, имеются отдельные семьи, где женщины терпят унижения, их оскорбляют, не дают им возможности развиваться, получить образование. Но отмечу, что здесь дело в невежестве и неграмотности, главное — полном незнании подлинных предписаний религии.





В легендарном медресе Улугбека в Бухаре читались лекции по математике, геометрии, естественным наукам. Улугбек, сам преподававший в медресе, пригласил в штат многих крупнейших ученых, а позже построил свою знаменитую обсерваторию. Для меня эти страницы истории особенно дороги и по той причине, что недавно я была избрана депутатом Кенгаша района, который носит имя Мирзо Улугбека. Отрадно, что заветы наших великих предков стали духовным наследием, нашли продолжение в сегодняшней государственной политике.

Видится знаменательным отношение к женщинам в новом Узбекистане: принятие 2 февраля 2017 года указа «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи». В послании Олий Мажлису Республики Узбекистан президент отдельно отметил необходимость продолжить системную работу по поддержке молодежи и женщин, продолжить масштабные социальные реформы по коренному улучшению жизни народа. Глава Узбекистана высказал мнение, что там, где женщина — меньше коррупции и больше общения с народом.





Ярким и вдохновляющим образцом женщины-общественного и государственного деятеля для меня является председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева, в науке — академик Сайёра Рашидова и другие. Но первый для меня пример руководителя-женщины — это моя мама Элла Янбарисова. Она уже много лет руководит одной из ведущих школ №43 Юнусабадского района, без остатка отдавая на ответственном посту свои опыт, знания и мудрость.

Учительство — традиция нашей семьи: мои дедушка, отец и старший брат являются педагогами по профессии. Пример женщины-ученого очень актуален и в том плане, что несмотря на представления об исконно мужской профессии нефтяника, здесь из года в год растет число девушек-студенток. Также неудивительно, что по этой причине многие из них успешно осваивают научно-исследовательскую стезю.





Сегодня в филиале женщины составляют более 40% профессорско-преподавательского состава и сотрудников. Благодаря их усилиям, трудно недооценивать роль реализуемой воспитательной работы в рамках пяти инициатив президента Узбекистана. Наряду с фундаментальной учебной подготовкой, работа занимает не менее важное место в обучении кадров для нефтегазовой отрасли.

Сегодня в филиале успешно и плодотворно функционируют десятки предметных и научных кружков, спортивных секций, студенческое научное общество, рок-группа, театральный коллектив «Рандеву». Ребята проявляют творческую инициативу, организуя соревнования «Что? Где? Когда», КВН, социальные и экологические акции, мастер-классы и тематические встречи, участвуют в организации научных разработок и докладов.





Отдельный акцент в филиале делается на изучении точных дисциплин: физика, математика, химия, геология и другие. Это соответствует поставленным руководством Узбекистана актуальным задачам в образовательной сфере.

При этом всестороннее внимание со стороны Министерства энергетики Республики Узбекистан и АО «Узбекнефтегаз» уделяется научной деятельности и социальной поддержке женщин. Своим неустанным трудом наставники способствуют высокому уровню подготовки будущих квалифицированных и профессиональных отраслевых специалистов.

В свою очередь, через уважение к нашим женщинам будущие нефтяники, инженеры-буровики и разработчики учатся быть настоящими мужчинами, ведущими в науке и профессиональной деятельности.

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