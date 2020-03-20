World Scholar’s Cup — это международная командная академическая программа, в которой участвуют студенты из более чем 65 стран. Ее цель — сплотить учеников, заинтересованных в обучении за рамками типичной школьной программы. Олимпиада направлена на объединение студентов разных культур и народностей для обсуждения актуальных вопросов и идей.





Олимпиада World Scholar’s Cup была учреждена международной образовательной организацией DemiDec в 2007 году, в частности, ее президентом Дэниэлом Бердичевски. Мировая олимпиада для школьников проводится при содействии Йельского Университета. Она включает в себя интеллектуальные конкурсы, соревнования, дебаты и креативное письмо по темам из разных сфер науки и искусства.





12 марта 2020 года Узбекистан впервые принял участие в чемпионате. Вестминстерская международная школа в Ташкенте провела региональный этап среди школ столицы с английским языком обучения. Темой олимпиады в Узбекистане стала «Мир обновляется». В региональном этапе участвовали девять школ Ташкента:

Westminster International School of Tashkent;

Cool Kids School;

Erudite Education;

Oxbridge International School;

Smart School Tashkent;

Specialized Philological School;

Tashkent International School;

WISE Training Center;

Wunderkind English School.





В зале WIST собрались все команды-представительницы школ. От каждого учреждения были представлены несколько команд по три человека в каждой в двух возрастных категориях — от 10 до 13 лет (младшая) и от 14 до 16 лет (старшая). Мероприятие в Вестминстерской международной школе открыл приветственной речью основатель программы Дэниэл Бердичевски. Дети во время интерактива от спикеров активно отвечали на все вопросы, дружно беседовали между собой и показывали отличную командную работу.





По окончании рассказа сути олимпиады, ее истории и объяснения правил чемпионата команды соответственно своим возрастным категориям получили задания от представителей World Scholar’s Cup. После этого группы разошлись по своим аудиториям, где начали подготовку к своим заданиям и будущим выступлениям.





Благодаря таким мероприятиям, которые проводит Westminster International School of Tashkent, ученики развиваются не только в академических дисциплинах, но и получают личностный рост. Школа планирует часто проводить мероприятия по развитию потенциала детей, их коммуникативных навыков и способностей командной работы.

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