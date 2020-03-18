Государства должны уделять больше внимания тестированию на коронавирус COVID-19, обеспечивать изоляцию заразившихся людей и выявлять их контакты, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Он предупредил, что меры по ограничению социальных контактов и запрещению массовых скоплений людей эффективны, но сами по себе они не могут остановить пандемию. Подход, по его словам, должен быть комплексным. Самое важное в этом подходе — тестирование.

«Мы видим, что шаги по организации тестирования, изоляции и выявлению контактов предпринимаются недостаточно оперативно, а это — важнейшие меры реагирования [на пандемию COVID-19]», — подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус отметил, что надо выявлять все возможные случаи заражения коронавирусом и обеспечивать изоляцию пациентов даже в том случае, когда болезнь протекает в легкой форме. В подобных случаях людей можно изолировать в собственных домах: пациенты и члены их семей должны носить маски, больной должен спать в отдельном помещении и пользоваться отдельной ванной.

При этом, сказал руководитель ВОЗ, люди, инфицированные коронавирусом, могут заразить других даже после исчезновения симптомов.

«Самый эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизни — это разорвать цепочку передачи вируса. И чтобы сделать это, нужно тестировать и изолировать. Нельзя бороться с огнем с завязанными глазами. И мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто заражен. Наш призыв ко всем государствам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте», — сказал он.

Глава ВОЗ заявил, что для того, чтобы обеспечить мировой спрос на тестирование на COVID-19 производство комплектов для тестирования растет с каждым днем. Сама организация отправила почти 1,5 миллиона таких комплектов в 120 стран.

Тедрос Гебрейесус отметил, что до сих пор борьба с вирусом велась в странах с развитой системой здравоохранения, но даже они с трудом справляются с пандемией. Большую тревогу вызывает сценарий, когда вирус доберется до бедных стран, где высок уровень ВИЧ-инфекции, где жители недоедают, а системы здравоохранения не готовы к такой вспышке.