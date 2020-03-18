Ташкент занял 132-е место в рейтинге стоимости проживания городов мира, составленном The Economist Intelligence Unit, и остался в десятке самых дешевых городов. По сравнению с прошлым годом столица Узбекистана опустилась на одну позицию, что эксперты объясняют продолжающимся воздействием девальвации валюты в 2017 году.

Сирийский Дамаск расположился на 133-м месте и признан самым дешевым городом из представленных в рейтинге. В последнюю десятку также вошел казахстанский Алматы (131).

По мнению аналитиков EIU, тенденции растущей политической нестабильности и текущие валютные риски продолжат играть все более важную роль для городов, занимающих нижние строки рейтинга.

Самыми дорогими городами стали Сингапур, Гонконг и Осака, разделившие 1-е место. За ними следуют Нью-Йорк, Париж, Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.

Рейтинг Worldwide Cost of Living охватывает 133 города мира и основан на сравнении цен в 160 категориях, включая продукты питания, одежду, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, стоимость обучения в частных школах и другие. Исследование предназначено для того, чтобы помочь компаниям рассчитать компенсационный пакет для приезжающих экспатриантов и бизнесменов.